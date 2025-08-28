Lo spettacolo “Essere o non essere Shakespeare”, la nuova produzione della Cooperativa Agricantus diretta da Vito Meccio che vede per la prima volta l’attore Sergio Vespertino cimentarsi con il Bardo, venerdì 29 agosto alle ore 21 sarà messa in scena nel parco archeologico Palmintelli di Caltanissetta nell’ambito della programmazione di “Teatri di Pietra”. Lo spettacolo, scritto a quattro mani dallo stesso Sergio Vespertino con Salvatore Ferlita, si avvale del contributo registico di Gianfranco Perriera, delle musiche originali eseguite dal vivo dalla fisarmonicista Virginia Maiorana e delle scenografie di Giuseppe Ciaccio. Per questo spettacolo Sergio Vespertino – artista che ha saputo trasformare la tradizione comico-popolare in un linguaggio teatrale raffinato, profondo e personale – vestirà i panni di un ricercatore instancabile e appassionato che indaga la figura di William Shakespeare, il Bardo per eccellenza. Con l’ostinazione di un cane da tartufo, il professore ha setacciato manoscritti, codici e pergamene, studiando ogni saggio e monografia dedicata al drammaturgo, in ogni lingua possibile. Sguazza nelle opere shakespeariane come un pesce nell’acqua, smontandole e rimontandole con gusto, assaporando metafore, allitterazioni, rimandi poetici e segrete allusioni. Non solo alla ricerca del mistero dell’ispirazione, ma teso a scoprire un dettaglio decisivo, una prova inconfutabile che svelino l’identità dell’autore.

Sergio Vespertino in “Essere o non essere Shakespeare”

«Così come è accaduto con la figura di Ulisse, che in scena vivo e critico scevro dalla magia che ci ha trasmesso Omero – spiega Sergio Vespertino -, così abbiamo fatto con Shakespeare. Nel corso dello spettacolo parlo di lui, non delle sue opere, e lo metto in discussione. A ben vedere ci sono davvero pochi elementi che possano svelarci la vita del Bardo, avvolto com’è da un’aurea di mistero e di leggenda. Basti pensare che se ne perdono le tracce per sette anni… e poi le sue opere! Oltre alle più famose notoriamente ambientate nel nostro Paese, ce ne sono almeno quindici che profumano d’Italia… una questione di dettagli. Ecco che mi sono chiesto: e se qualcuno avesse abilmente costruito un grande bluff?». Ne viene fuori un irresistibile tour de force in cui il pubblico viene trascinato dall’entusiasmo e dallo spirito visionario del professore, attraverso i capolavori e i segreti della vita di Shakespeare. Il tutto, condito dall’inconfondibile ironia e dalla verve istrionica di Sergio Vespertino, mattatore capace di incantare e divertire con leggerezza e profondità.

Informazioni e prenotazioni: WhatsApp 3519072781; tel 091.309636

Biglietti: € 13,20. Biglietteria on line: www.liveticket.it

Luogo: Parco archeologico Palmintelli, Viale Trieste, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Sergio Vespertino

Prezzo: 13.20

Info:

La nuova produzione della Cooperativa Agricantus che vede in scena l’amato attore palermitano – autore del testo con Salvatore Ferlita – venerdì 29 agosto sarà messo in scena, per il circuito “Teatri di Pietra”, nel parco archeologico Palmintelli della città nissena

Link: https://www.gncpress.it/arriva-a-caltanissetta-essere-o-non-essere-shakespeare-il-nuovo-spettacolo-di-sergio-vespertino-che-indaga-la-misteriosa-identita-del-bardo/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.