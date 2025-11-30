Per noi hanno preso di mira un convento a Borgetto. Finestre rotte e piccoli incendi. I carabinieri hanno identificato un gruppo di giovanissimi che prima hanno provato a incendiare due palme decorative e poi hanno mandato in frantumi i vetri di un istituto religioso.

Dopo la segnalazione delle suore è scattata l’indagine e i ragazzi sono stati beccati grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze.

I cinque prima hanno provato a incendiare due palme decorative, poi hanno lanciato alcune pietre mandando in frantumi le finestre di un convento di suore a Borgetto.

Protagonisti un gruppo di giovanissimi, annoiati verosimilmente dalla solita routine, che sono stati identificati dai carabinieri grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dell’istituto religioso. Uno dei ragazzi è stato denunciato, altri cinque (tutti di età inferiore ai 14 anni) sono stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Palermo. Sono ritenuti responsabili di atti vandalici.

L’indagine è partita dalla segnalazione della madre superiore del convento situato ai piedi del monte Crocefia, che nei giorni scorsi aveva scoperto alcune finestre rotte. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Borgetto, che hanno ricostruito quanto accaduto.