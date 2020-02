Oggi 21 febbraio alla residenza universitaria Santi Romano

A Palermo una iniziativa per dare voce ai giovani che lasciano la Sicilia. L’ha organizzata ERSU Palermo e ANDE Palermo. L’appuntamento è per oggi 21 febbraio alle 16 nell’Aula Schembri della residenza universitaria Santi Romano.

“Per restare al Sud: opportunità, formazione, scelte” persegue lo scopo di contribuire a dare voce ai giovani che lasciano la Sicilia e creare un dibattito serrato sulla necessità che vengano utilizzate le risorse disponibili al fine di garantire il diritto costituzionale al lavoro nella società del futuro.

Frutto dell’incontro sarà la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti tra i soggetti presenti a conferma dell’impegno di tutti a realizzare un’idea progettuale di collaborazione. Sarà presentata l’idea dell’assegnazione di borse di studio a tema specifico e la possibilità di effettuare stage formativi per l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, possibilmente offerte dalle imprese, dalle associazioni di imprese o anche da altre realtà presenti nel territorio che sono attive in ambito sociale, come i club service e le onlus.

Ande ed ERSU, che hanno preparato i lavori insieme a padre Garau, lanceranno l’idea di un sodalizio da realizzare tra le realtà presenti al Tavolo per costituire una rete di protezione che garantisca un alloggio a tempo determinato a quegli studenti che per problemi personali e familiari particolari hanno perso il diritto a fruire del servizio abitativo o anche il diritto ad avere assegnata la borsa di studio dall’ERSU, compromettendo la possibilità di completare gli studi universitari e quindi il proprio futuro. I ragazzi beneficiari, attraverso una sorta di “Banca del tempo” ricambierebbero l’ospitalità ricevuta offrendo le proprie competenze per occuparsi dei bisogni della comunità parrocchiale, cittadina o comunque del contesto nel quale insiste la struttura ospitante.