Grasso (Basta Volerlo): "Abolizione reddito sarà problema di tutti"

Banchetti nei mercati rionali per sensibilizzare la gente sullo strumento del reddito di cittadinanza e per evidenziare le ricadute economiche che l’abolizione di questa misura potrebbe avere sul tessuto economico locale. Questa è l’iniziativa intrapresa da un gruppo di percettori di Palermo ed iniziata questa mattina in via Michele Titone, in zona corso Calatafimi. A capitanare il gruppo Davide Grasso, presidente dell’associazione “Basta Volerlo”, coinvolto attivamente nelle proteste organizzate nelle scorse settimane all’interno del capoluogo siciliano.

A descrivere lo spirito dell’iniziativa è proprio l’esponente del gruppo di percettori del reddito di cittadinanza. “Questo è il primo di una serie di banchetti – ha commentato -. Abbiamo iniziato oggi nel mercato rionale di via Michele Titone e proseguiremo, nei prossimi giorni, in altre zone della città. L’obiettivo è duplice: fare informazione sull’importanza del reddito e raccogliere fondi in vista della manifestazione organizzata a Roma davanti alla Prefettura“.

I motivi rimangono gli stessi di quelli portati avanti nelle precedenti manifestazioni. Fra queste, un presidio permanente condotto per alcuni giorni davanti alla presidenza della Regione Siciliana. “Ad agosto nessuno avrà più nè un sussidio, nè un’offerta di lavoro. Come andranno avanti queste persone? – si chiede Davide Grasso -. Ma il problema non riguarderà solo i percettori, ma tutto il tessuto economico della città. Dai locatori, che vedranno disdetti i contratti d’affito, fino ai minimarket e ai supermercati, con il potere d’acquisto che ne uscirà drasticamente ridotto. Sono soldi che non circoleranno più, fermando l’economia. Un mondo nel quale rientrano anche i mercati rionali, i cui ricavi derivano in parte proprio dagli acquisti effettuati dai percettori del reddito. Questo è il motivo per il quale abbiamo scelto questo luogo”. Un tour che continuerà domani al mercatino di Resuttana e terminerà infine sabato 25 febbraio al mercato rionale di via Galileo Galilei.