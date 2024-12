Ancora un incidente in città. Un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un mezzo in sosta, provocando gravi danni. L’incidente è avvenuto in via Libertà, in pieno centro a Palermo, poco prima delle tre di stanotte, 17 dicembre: un uomo alla guida di una Fiat Punto si è schiantato su una Mercedes che era parcheggiata lungo il marciapiede, all’altezza del civico 18, distruggendo la parte anteriore e la fiancata.

L’incidente a Ragusa

Una giovane a bordo di un monopattino elettrico è stata coinvolta in un incidente con un’automobile a Vittoria, all’incrocio tra via Roma e via Bixio. Il monopattino procedeva in controsenso. La ragazza, che non indossava il casco, ha riportato lievi ferite a seguito dell’impatto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di

L’incidente sulla Palermo-Agrigento, il giorno del dolore per Samuele e quel tratto “maledetto” di strada

Il sindaco di Villafrati, Franco Agnello, ha proclamato il lutto cittadino per due giorni, ieri e oggi, in seguito alla tragica scomparsa di Salvatore Ruben Saccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni, vittime di un incidente stradale avvenuto sulla Statale Palermo-Agrigento. Bandiere a mezz’asta, luminarie spente, sospensione degli eventi natalizi e un minuto di silenzio durante il prossimo consiglio comunale saranno osservati in segno di rispetto e cordoglio. Anche l’Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi si unirà al lutto con un minuto di silenzio in memoria dei due giovani. I funerali di Samuele Cusimano sono previsti per questa mattina nel paese in provincia di Palermo.

Un tratto di strada pericolosissimo

L’inchiesta in corso determinerà le responsabilità dell’incidente che ha causato la morte di Ruben e Samuele, ma la pericolosità di quel tratto di strada rimane una realtà innegabile. L’incidente, che ha coinvolto la Seat in cui c’erano i 5 giovani e un’autocisterna, solleva interrogativi sulla sicurezza del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Non è la prima volta infatti che questa strada è teatro di tragedie. Solo nel 2024, quattro persone hanno perso la vita in incidenti avvenuti in prossimità di questo punto. A gennaio, le vittime sono state Salvatore Cangialosi, 43 anni, e Mario Romano, 54 anni, entrambi motociclisti. La pericolosità della Statale 121, conosciuta anche come “Catanese”, è tristemente nota, nonostante i ripetuti interventi di “miglioramento” nel corso degli anni. Le numerose intersezioni a raso e altre caratteristiche la rendono inadeguata al traffico intenso e veloce che la percorre quotidianamente.

