È in gravi condizioni un giovane che, nella tarda serata di sabato 8 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Palermo. Intorno alle 23, il motociclista, alla guida di uno scooter Honda, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro una Toyota Rav4 parcheggiata a bordo strada.

L’impatto è stato violento e il giovane sarebbe stato sbalzato per alcuni metri, cadendo rovinosamente sull’asfalto. A soccorrerlo per primi alcuni automobilisti di passaggio, che hanno allertato il 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

La dinamica

L’urto è stato talmente forte da spingere l’auto parcheggiata in avanti di circa mezzo metro, con una delle ruote che ha finito per salire sul marciapiede. Il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha battuto con forza sull’asfalto.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno trovato il giovane in condizioni critiche: presentava una profonda lesione a una gamba e numerose fratture. È stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte.

Altri incidenti

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della notte a Palermo, intorno alle 3, lungo via San Lorenzo. Un autobus dell’Amat, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un albero per poi impattare violentemente contro un palo in cemento.

Due persone rimaste ferite e trasportate al Civico

A bordo dell’autobus vi erano alcune persone, tra cui il conducente. Due di loro sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico per le cure del caso: le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono sotto osservazione.

L’urto è stato molto forte e ha causato ingenti danni al mezzo, rimasto inclinato su un lato, tanto da rendere necessario l’intervento di una gru dei vigili del fuoco per rimuoverlo e liberare la carreggiata. Il traffico nella zona è rimasto interrotto per diverse ore, fino al completo ripristino della viabilità.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non si escludono ipotesi: si sta valutando la possibilità di un guasto tecnico, così come quella di un eventuale malore da parte dell’autista.