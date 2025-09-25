Una perdita improvvisa dalla rete idrica di Via Castelforte a Palermo ha causato la sospensione dell’erogazione nei distretti Mondello, Partanna Mondello e Valdesi. Lo rende noto Amap.

L’intervento di riparazione è in corso di esecuzione e l’approvvigionamento verrà ripristinato al termine dell’intervento. L’erogazione è previsto che possa normalizzarsi nelle 12 ore successive.

Alla riapertura del circuito saranno possibili fenomeni di acqua torbida da considerare nella norma e che dovrebbero rientrare rapidamente.

Informazioni per i residenti

Ogni aggiornamento, fanno sapere dall’acquedotto, sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

Ieri guasto all’acquedotto nuovo Scillato

Ieri notte, invece, si era attivata una rilevante perdita nell’acquedotto Nuovo Scillato in corrispondenza del territorio comunale di Cerda. Ciò ha determinato l’inevitabile interruzione delle consegne idriche ai Comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, al distretto Bandita-Favara-Galletti di Palermo, alle utenze del Canale di Scillato del Comune comprese tra la botola 34 e la botola 81 e alle utenze idropotabili della Zona Industriale di Termini Imerese.

Forti disservizi per tutto il bacino d’utenza e anche alla frazione Portella di Mare del Comune di Misilmeri (non in gestione Amap). Si è dovuto ricorrere a prelievi da fonti idriche alternative ma a causa della crisi idrica non è stato possibile attivare i protocolli d’emergenza perché le fonti alternative sono già impegnate su disposizioni della cabina di regia e non disponibili.

I lavori sono iniziati subito dopo il completamento dello svuotamento della tubazione e la realizzazione della pista di accesso all’area di intervento, al fine di operare in condizioni di sicurezza. Questo ha reso più lunghi i tempi di intervento.

“Pertanto non è possibile fornire indicazioni esatte sulla durata degli interventi” ha subito fatto sapere l’Amap che ha comunque fornito una previsione di massima delle opere “che si protrarranno, verosimilmente, per tutta la giornata di giovedì 25 settembre”.