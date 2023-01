Lavori di manutenzione in corso, rubinetti a secco fino a domani

Perdita idrica, chiusura per lavori in corso e rubinetti a secco almeno fino a domani nella zona di Partanna, Mondello e Valdesi. Questo a causa di una ingente perdita idrica in via Galatea, all’angolo con via Pazienza, che ha costretto l’Amap a sospendere con urgenza l’erogazione idrica nei distretti di Partanna-Mondello e Mondello-Valdesi.

Lavori complessi, manutenzione proseguirà anche domani

Contrariamente a quanto auspicato nel corso dell’intervento di manutenzione effettuato già nelle prime ore del mattino, i lavori si stanno rivelando assai più complessi del previsto. L’azione di manutenzione proseguirà anche nella giornata di domani e, salvo ulteriori imprevisti, si prevede che potrà terminare alla fine della stessa giornata.

L’erogazione verrà riattivata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive. La ripresa dell’erogazione potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma.

Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it oppure telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

Il mese scorso problemi nel Palermitano

Di nuovo rubinetti a secco nel palermitano. E’ successo il mese scorso a causa di un guasto alle linee di alimentazione elettrica Enel, a servizio dei Pozzi Figurella, con problemi a San Cipirello e San Giuseppe Jato e a quelle del distretto “paese nuovo” di Camporeale. Il pozzo è stato rimesso in attività ma chiaramente necessitano 24 ore per poter rimettere le tubature in pressione e ripristinare la regola erogazione nelle case dei cittadini.

La provincia palermitana spesso denuncia problemi di questo tipo. Non di rado malfunzionamenti elettrici e guasti ad attrezzature, o anche insufficienti dotazioni idriche, finiscono per creare disservizi di non poco conto. Ad esempio una delle cittadine del palermitano che più ha avuto problemi è sicuramente Carini dove condotte idriche vetuste e aumento esponenziale demografico. sono i due grandi problemi che si intrecciano tra loro e che stanno mettendo in ginocchio il servizio di distribuzione. Problematiche emerse nel corso di un confronto che si è tenuto tra l’Amap, la Sori, entrambe società che gestiscono il servizio idrico in città, l’Ati idrico e il Comune. Sono stati gli stessi vertici della municipalizzata a evidenziare che allo stato attuale vi sono delle forti criticità che sono frutto di queste due distinte questioni.