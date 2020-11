a causa della rottura di un tubo

Via Notarbartolo a Palermo si è trasformata in un fiume d’acqua a causa della rottura di un tubo dell’impianto di erogazione idrica.

Le squadre Amap sono già al lavoro, sul posto c’è anche la polizia municipale per deviare il traffico e assicurarsi che non accada nulla di spiacevole ai pedoni. La strada al momento è chiusa al transito veicolare.

L’AMAP inoltre informa che, per una perdita della condotta di trasporto, in via Notarbartolo, è stata sospesa l’erogazione idrica, nel distretto Notarbartolo, Libertà, Politeama. Rubinetti a secco sino a via Volturno, piazza Amendola, zona Teatro Massimo.

Insomma, manca l’acqua nelle case ma non in strada, soprattutto in via Notarbartolo.

L’intervento di manutenzione è previsto nella giornata di oggi, e l’approvvigionamento verrà ripristinato al termine delle operazioni.

L’erogazione si normalizzerà, salvo imprevisti, nelle 24 ore successive.

Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

Ma non si tratta degli unici disservizi idrici delle ultime ore nel Palermitano.

Venerdì scorso, ancora l’Amap, ha informato che a causa di una grossa perdita sulla condotta di adduzione dai pozzi Figurella e dei lavori di manutenzione urgente, in fase di esecuzione e completamento, si sono verificati dei disservizi nell’erogazione idrica alle utenze del Comune di San Cipirello e della zona bassa del Comune di San Giuseppe Jato.

Giovedì scorso, tornando a Palermo, a seguito di ingente perdita sulla tubazione di adduzione, è stata sospesa l’erogazione idrica nel distretto Passo di Rigano, comprendenti le vie Cartagine, Massaua, Roccazzo, Cheren, Mogadiscio, Asmara, Dogali e zone limitrofe.

Un disagio insomma, quello odierno, dovuto alla mancanza di acqua nella case di una vasta porzione di Palermo, che riguarda migliaia di utenti che adesso non possono fare altro che aspettare e sperare che, come annunciato dall’Amap, il guasto venga davvero riparato entro 24 ore.