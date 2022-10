Sabato 29 ottobre le audizioni nei locali della PAS

Parte da Palermo il sogno che porta a Broadway. La Performing Arts School cerca di nuovi talenti. Sabato 29 ottobre i responsabili dell’accademia terranno delle audizioni per cercare nuovi aspiranti artisti. A coloro i quali risulteranno più meritevoli, la scuola d’arte concederà tre borse di studio, equivalenti alla copertura totale dell’intero anno accademico.

L’appuntamento è fissato nei locali della PAS, in Viale delle Alpi 11, a Palermo. Sul posto si svolgerà una sessione di audizioni che daranno l’opportunità agli aspiranti performer di incontrare una commissione di docenti specializzati per orientare il proprio percorso artistico. Da Carla Livio a Rinaldo Clementi, passando per Marzia Molinelli e Davide Nebbia: dalle 11 la commissione, composta dagli insegnanti della scuola, sarà pronta a valutare i ragazzi.

Durante l’audizione al candidato verrà chiesto di realizzare una performance in: – canto, con un brano della durata di 2 minuti su base o a cappella; – danza, con una coreografia di qualsiasi genere su musica; – recitazione, con un monologo teatrale anche non a memoria; successivamente la Commissione ufficiale di PAS avvierà un dialogo conoscitivo con il candidato, che sappia informarlo e aiutarlo a capire come sviluppare la propria vocazione.