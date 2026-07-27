La polizia di Stato nel quartiere Zen 2 a Palermo ha sequestrato armi da fuoco, munizioni e diversi veicoli rubati. I controlli dei poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato “San Lorenzo” si sono concentrati negli spazi condominiali comuni e nei sottoscala dei padiglioni, luoghi usati dalla criminalità per nascondere armi, droga e auto e moto rubate.

Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati un revolver carico, una pistola semiautomatica calibro 8 con cartucce, vari componenti di auto e scooter, oltre a carcasse di biciclette elettriche.

Tra i mezzi recuperati, uno scooter Aprilia Scarabeo è già stato restituito al proprietario. La polizia scientifica è ora al lavoro sulle armi per verificare se siano state utilizzate per compiere delitti.