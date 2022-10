“Si registrano passi in avanti sulla stabilizzazione del personale Asu e sull’aumento delle ore del personale part-time del Comune di Palermo“. A dirlo Margherita Amiri, segretario regionale Cisl Fp Sicilia, il responsabile del Dipartimento Regionale delle Funzioni Locali della Cisl Fp Sicilia, Mario Basile e le RSU del Comune di Palermo.

L’incontro

I sindacalisti ieri hanno incontrato il presidente della Commissione Bilancio, Fabrizio Ferrara, al termine di un presidio dei lavoratori davanti alla Ragioneria del Comune di Palermo.

“Quest’iniziativa – commentano Amiri, Basile e le RSU – ha avuto un primo risultato positivo. Il presidente Ferrara ha ascoltato le proposte della Cisl Fp, condividendo un percorso concreto finalizzato a stabilizzare i lavoratori ASU e a portare indistintamente tutti i lavoratori part-time ad avere un contratto full-time”.

Le trenta ore nel 2023

Nello specifico, si è convenuto di procedere entro la fine del 2022 ad un aumento almeno a trenta ore per tutte le categorie e servizi, con l’impegno di arrivare a trentaquattro ore nel 2023 e di predisporre il prossimo piano del fabbisogno con la previsione del completamento del contratto a full-time per tutti i lavoratori.

“Abbiamo sostenuto la nostra totale contrarietà – proseguono Amiri, Basile e le RSU – rispetto a operazioni discriminanti e tentativi di aumento ore riservati solo ad alcune categorie e/o servizi a scapito di altri. Abbiamo invece sottolineato che l’incremento orario deve riguardare tutti i lavoratori di ogni servizio. Abbiamo inoltre puntualizzato che il ricorso ai progetti non deve essere considerato un modo alternativo all’incremento strutturale dell’orario di lavoro, ma una opportunità per l’Amministrazione comunale di far fronte ad un’offerta di servizi alla città di maggior qualità”.

La posizione di Cisl Fp

Il Presidente della Commissione Bilancio ha condiviso la posizione della Cisl Fp e si è impegnato a realizzare questo percorso nei termini stabiliti, senza ulteriori indugi. “Porteremo avanti questa vertenza – affermano Amiri, Basile e le Rsu che esprimono apprezzamento per la disponibilità mostrata dal presidente Ferrara – fino al raggiungimento dell’obiettivo, fornendo proposte serie e fattibili e dando la piena disponibilità per qualsiasi contributo di competenze e suggerimenti utili. I lavoratori saranno informati sul rispetto dei tempi e delle procedure e siamo pronti a difendere in ogni modo il loro diritto a un futuro professionale certo” .