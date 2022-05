“Il personale dell’Asp di Palermo che opera negli Hub per l’emergenza Covid19 non riceve da mesi, in alcuni casi da più di un anno, le indennità accessorie”. La denuncia arriva da Gaetano Mazzola, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’Asp di Palermo, che per fare luce sui mancati pagamenti ha inviato una nota al commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Renato Costa e ai vertici dell’Asp di Palermo.

Le indennità del lavoro straordinario

“Questi lavoratori aspettano di ricevere le indennità legate al lavoro straordinario, che hanno svolto con grande spirito di servizio – aggiunge Mazzola – oltre a una serie d’indennità accessorie come quelle per il lavoro svolto durante i giorni festivi. È gravissimo che non si sia provveduto per mesi, in alcuni casi addirittura 18, alla liquidazione di queste spettanze. Vogliamo conoscere i motivi di questo ritardo”.

Rispettare i diritti contrattuali

Gaetano Mazzola ha dunque sollecitato il commissario per l’emergenza Covid e gli uffici competenti dell’Asp a provvedere al più presto al riconoscimento di questi compensi. “Vanno rispettati i diritti contrattuali a questo personale che ha garantito un servizio indispensabile durante l’emergenza pandemica – ha aggiunto Mazzola – ritardare ancora i pagamenti sarebbe uno sfregio a lavoratori che hanno assicurato la loro presenza con grande spirito di sacrificio”.

L’hub taglia gli orari di attività

L’hub vaccinale della Fiera del mediterraneo di Palermo taglia gli orari di apertura e praticamente dimezza la sua attività. Con la cessazione dell’emergenza, almeno sul piano istituzionale a partire dallo scorso 31 marzo, la struttura che si trova al padiglione 20 svilupperà i suoi servizi soltanto in orario antimeridiano.

Orari e servizi

Anzitutto le novità entreranno in vigore da lunedì 11 aprile: “I servizi offerti alla cittadinanza all’interno dell’hub vaccinale nel padiglione 20 – precisa una nota della struttura commissariale covid di Palermo – subiranno una modifica dell’orario di apertura”. Le attività svolte saranno quelle di vaccinazione, ufficio certificazione green pass, back office e front office. Ma tutto questo si svolgerà soltanto dalle ore 8 alle 14.

I numeri importanti

C’è da dire che l’hub della Fiera è stato un vero punto di riferimento per il capoluogo siciliano avendo avuto un ruolo di polo per la gestione della pandemia. Il 30 ottobre 2020, alle 8 del mattino, apriva per la prima volta il drive-in dei tamponi in quello che, qualche mese più tardi, sarebbe diventato l’hub vaccinale di Palermo. Nel suo primo anno di attività sono stati più di 700 mila i test rapidi eseguiti sotto le tende del drive-in; oltre 600 mila i vaccini somministrati tra i padiglioni 20 e 20A, ma anche tra la gente nella movida, nei quartieri, nelle aziende, nei dormitori per i senzatetto.