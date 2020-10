E’ entrato in funzione, a Palermo, alla fiera del Mediterraneo il drive-in per i tamponi rapidi voluto da Comune, insieme all’Asp e al commissario straordinario per l’emergenza Renato Costa.

All’avvio più di 100 le vetture in coda per sottoporsi al test. La maggior parte dei cittadini si sottoponeva al tampone per la prima volta.

“Alle 9 in punto abbiamo effettuato il primo test – spiega il commissario Costa – è andata benissimo, la città ha risposto in modo ordinato e composto. Andremo avanti con una media di duecento tamponi ogni ora mezza”.

Attualmente il servizio è rivolto al personale scolastico, ma Costa precisa: “L’obiettivo è ampliarlo ad altre categorie. Abbiamo individuato diversi positivi, li abbiamo isolati e saranno sottoposti a tampone molecolare“.

Quando si arriva in Fiera bisogna compilare una scheda con i dati personali, dopo il tampone l’auto viene fatta sostare in un’area apposita in attesa dell’esito. Se il test è negativo viene rilasciato un certificato e si può andare via, altrimenti è necessario sottoporsi anche al tampone molecolare.

L’iniziativa proseguirà domani e domenica ininterrottamente dalle 9 alle 16, ma anche la prossima settimana.

“Il banco del controllo dei contagi è saltato, non si riescono più a traccia, la gente lamenta ritardi e così abbiamo voluto procedere allo screening di massa. La conseguenza aumenterà il numero dei contagiati a Palermo ma diminuirà la pressione sugli ospedali” spiega il sindaco del capoluogo Leoluca Orlando.

Già presente un altro drive in del tampone all’ospedale di Cefalù. Il prelievo naso-faringeo avviene in macchina nell’area attrezzata attivata alle spalle dell’ingresso principale della Fondazione. Presso la Fondazione Giglio la prenotazione per i tamponi a pagamento potrà essere effettuata solo tramite whatsapp inviando un messaggio al 3314048959. Il pagamento della prestazione potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario. Il referto sarà inviato, nella stessa giornata dell’esame, all’email comunicata al momento della prenotazione. Stesse modalità anche per l’invio della fattura. Resta invariato il costo del tampone pari 50 euro. L’esame viene effettuato dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13 e comunque all’orario comunicato dal Cup del Giglio.