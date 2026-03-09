Tra gli investimenti ammessi dal bando rientrano progetti legati alla diversificazione delle attività delle imprese di pesca, con iniziative nei settori della pesca-turismo, della ricettività e della gastronomia, ambiti che negli ultimi anni stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle economie delle comunità costiere.

Il settore pesca-turismo consente ai pescatori di ospitare turisti a bordo delle proprie imbarcazioni e di far conoscere da vicino il lavoro in mare e le tecniche tradizionali di pesca; accanto a questa attività si stanno sviluppando anche forme di ittiturismo, con servizi di ristorazione e ospitalità direttamente collegati alle imprese del settore. In questo modo si valorizzano il pescato locale e le tradizioni culinarie delle marinerie siciliane, creando al tempo stesso nuove opportunità di reddito.

La misura si inserisce in un contesto più ampio che riguarda la piccola pesca costiera, una realtà composta da numerose imprese che operano con piccole imbarcazioni lungo le coste dell’isola e che contribuiscono alla disponibilità di pesce fresco e all’economia delle comunità marinare.

Negli ultimi anni il comparto ha però dovuto confrontarsi con diverse difficoltà, tra cui l’aumento dei costi del carburante, la crescente concorrenza sui mercati e i cambiamenti nelle risorse ittiche. Il bando pubblicato dalla Regione Siciliana punta quindi a sostenere la diversificazione delle attività delle imprese di pesca e a rafforzarne la competitività.

Il testo completo dell’avviso e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione dedicata ai bandi del Dipartimento della Pesca mediterranea.