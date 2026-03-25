La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando “Investimenti per migliorare l’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici”, misura che finanzia interventi per ridurre consumi ed emissioni della flotta peschereccia.
Il provvedimento si inserisce nel piano di sostegno al comparto pesca e punta a favorire un ammodernamento dei motori, con effetti diretti su costi e impatto ambientale.
In totale, sono 36 i progetti ammessi al finanziamento, presentati da operatori della pesca che potranno accedere ai contributi per interventi mirati sui propri mezzi.
L’obiettivo è sostenere la sostituzione o l’ammodernamento dei motori dei pescherecci, favorendo soluzioni più efficienti dal punto di vista dei consumi e delle emissioni.
Meno costi e più sostenibilità per la pesca in Sicilia
I progetti finanziati riguardano in larga parte la sostituzione di motori obsoleti con nuovi sistemi caratterizzati da consumi ridotti e minore impatto ambientale. Un passaggio che incide direttamente sui costi operativi delle imprese e sulla sostenibilità delle attività in mare.
“Il governo è al fianco dei pescatori con sostegni concreti – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – Attraverso la sostituzione o l’ammodernamento dei motori dei pescherecci portiamo avanti una importante iniziativa per la sostenibilità ambientale, proseguendo contemporaneamente nel percorso in favore delle marinerie dell’Isola”.
Il bando rientra nel programma nazionale FEAMPA 2021/2027, lo strumento europeo che sostiene pesca, acquacoltura ed economia del mare. Tra gli obiettivi principali del programma figurano il rafforzamento della competitività delle imprese, il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione degli impatti ambientali.
Gli operatori interessati possono consultare la graduatoria definitiva attraverso il link ufficiale pubblicato dalla Regione Siciliana, dove sono riportati i progetti ammessi e i relativi contributi.
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