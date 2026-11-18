Dal mare di Mazara del Vallo fino alle sale del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, a New York. Il Distretto della Pesca e Crescita Blu Cosvap ha rappresentato l’Italia e le sue eccellenze ittiche e agroalimentari in occasione delle celebrazioni per la prima Giornata internazionale della Dieta Mediterranea, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel dicembre 2025 su impulso dell’Italia e degli altri Paesi del bacino.

Su invito della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, guidata dall’ambasciatore Giorgio Marrapodi, il Cosvap ha curato l’appuntamento gastronomico conclusivo della giornata, portando i sapori della Sicilia — accanto a quelli di Grecia e Libano — davanti a una platea di oltre 200 ospiti internazionali, tra ambasciatori, funzionari delle Nazioni Unite, delegazioni diplomatiche e giornalisti.

Il ringraziamento dell’ambasciatore Marrapodi

Nel corso dell’evento ufficiale, aperto dalla conferenza degli ambasciatori Giorgio Marrapodi (Italia), Aglaia Balta (Grecia) e Ahmad Arafa (Libano) alla presenza dei vertici del Distretto — il presidente Nino Carlino, la vicepresidente Francesca Boccellato e il componente del direttivo Giuseppe Ferro — il rappresentante italiano all’Onu ha rivolto ripetuti apprezzamenti al Cosvap per l’organizzazione e la promozione dell’iniziativa.

“La Dieta Mediterranea è uno stile di vita il cui valore trascende ampiamente i confini del bacino del Mediterraneo”, ha sottolineato l’ambasciatore Marrapodi, evidenziando come la sua valorizzazione rappresenti un’occasione strategica per rafforzare l’identità dei Paesi mediterranei e la cooperazione internazionale sui temi della salute e dello sviluppo sostenibile.

Carlino: “Un riconoscimento al lavoro delle nostre imprese”

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Distretto Pesca Cosvap, Nino Carlino, che ha rivendicato il valore economico e culturale della missione oltreoceano: “Essere stati invitati dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a organizzare e rappresentare il nostro Paese in un appuntamento così importante è motivo di grande orgoglio per tutto il Distretto. Desidero ringraziare l’Ambasciatore Giorgio Marrapodi per la fiducia accordataci e per le parole di apprezzamento che ha voluto rivolgere ripetutamente al Cosvap e al nostro lavoro”.

Carlino ha poi rimarcato l’importanza di raccontare l’intera filiera produttiva isolana sui palcoscenici mondiali: “Portare le nostre eccellenze gastronomiche davanti a rappresentanti della diplomazia internazionale significa dare visibilità a un patrimonio che appartiene non soltanto a tutta la Sicilia ma all’Italia intera. Abbiamo voluto raccontare non soltanto la qualità dei nostri prodotti, ma anche il lavoro, la professionalità e la storia delle imprese che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva la tradizione della pesca. Il Cosvap continuerà a lavorare affinché le nostre imprese possano trovare nuove opportunità di crescita e affermarsi sui mercati internazionali”.

La strategia per il mercato Usa e le aziende protagoniste

La vetrina al Palazzo di Vetro rappresenta la terza tappa newyorkese — dopo gli appuntamenti alla Columbus Citizens Foundation e al Fancy Food Show — del percorso di internazionalizzazione sviluppato attraverso il progetto “Cluster in Sicilia”, finanziato con i fondi dedicati ai Distretti Produttivi della Regione Siciliana (Assessorato alle Attività Produttive) nell’ambito del Psc e del Poc Sicilia.

L’obiettivo è superare la frammentazione aziendale costruendo un paniere condiviso e una piattaforma e-commerce dedicata alla blue economy per penetrare il mercato statunitense, grazie anche alla collaborazione negli Usa con Kala e Bella Sicilia. All’iniziativa hanno partecipato otto aziende rappresentative del comparto isolano: Siciliana Fish, Medimar, Carlino Srl, Ittigel, Masì, Bonfissuto, Agroalimentare Sciacca Srl e MMM Srl.