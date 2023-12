Pet therapy all’ospedale Di Cristina di Palermo. L’attività assistita si è svolta con due Golden Retriever. Personale altamente specializzato è entrato nelle sale di degenza e ha permesso l’interazione tra i piccoli pazienti e i cani.

I reparti coinvolti sono stati la neuropsichiatria e la nefrologia pediatrica, realtà dove si concentrano pazienti fragili e cronici.

L’iniziativa è stata voluta dal commissario dell’azienda sanitaria Arnas Roberto Colletti.

“I bambini sono stati entusiasti – dice Desiree Farinella direttore medico dell’ospedale Di Cristina – reazioni diverse ma in ogni caso interazione profonda con il cane che ha allontanato ansia, stress legato all’ospedalizzazione non solo nei bambini ma anche nell’assistenza dell’operatore sanitario. Iniziative come questa non sono altro rispetto alla cura bensì parte integrante della cura stessa, come ormai da anni scientificamente dimostrato”.

Visto il risultato dalla direzione sanitaria si sta cercando di organizzare un progetto per questo tipo di attività visto che è stato molto apprezzato dai piccoli pazienti.