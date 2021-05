Indaga la polizia

Alcuni petardi sono stati rivenuti nei pressi di un negozio del quartiere palermitano del Borgo Vecchio. Sono state aperte le indagini per capire la loro provenienza e per risalire alle persone che li hanno abbandonati in qual luogo.

I petardi sono stati trovati davanti ad un negozio di ferramenta in via Archimede al Borgo Vecchio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia dopo la segnalazione arrivata in commissariato. I poliziotti stanno indagando.