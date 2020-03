Una coppietta in auto sorpresa al parcheggio Basile

Palermitani indisciplinati e che non rispettano i divieti imposti dall’emergenza coronavirus sono stati denunciati dai carabinieri.

A Mondello sono stati denunciati tre ciclisti provenienti da Brancaccio e un giovane che stava facendo il bagno a mare.

Un uomo ha raccontato ai militari che doveva andare a trovare la sua donna che abita dall’altra parte della città. A Ficarazzi sono stati denunciati un gruppo di giovani che avevano organizzato una partitella di calcetto in strada.

Ancora una coppietta è stata sorpresa al parcheggio di via Basile mentre si accingeva ad “appartarsi” e in corso Calatafimi il titolare di una coiffeur è stato denunciato visto che l’esercizio commerciale è stato trovato aperto con una cliente all’interno anche lei denunciata.

Infine i militari hanno denunciato due persone in via Malaspina, davanti il carcere per i minorenni. I due stavano esplodendo fuochi d’artificio per festeggiare il compleanno del figlio detenuto.

Per tutti è scattata la denuncia per aver violato l’articolo 650 del codice penale che prevede pene per il mancato rispetto del provvedimento di restare a casa del governo punito fino all’arresto di 3 mesi o un’ammenda di 206 euro.