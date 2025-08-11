Il Ferragosto si veste di storia e tradizione a Petralia Soprana, incantevole borgo delle Madonie, che dal 14 al 15 agosto ospiterà una delle manifestazioni più attese dell’estate: il Matrimonio Baronale, la Giornata Gastronomica e il Festival Internazionale dei Mondi.

La festa prende il via giovedì 14 agosto con la romantica serenata agli sposi, seguita da un elegante ballo storico e dall’esibizione degli Stendardieri Sopranesi, in un’atmosfera che rievoca i fasti del passato.

Il momento centrale sarà il 15 agosto, con la rievocazione in costume settecentesco del Matrimonio Baronale, ispirato alle nozze celebrate il 15 agosto 1700 tra Donna Catarina Sgadari e Don Giuseppe Di Maria. La sfilata, curata dall’Associazione Stendardieri di Petralia Soprana, attraverserà le vie del borgo fino alla Piazza del Duomo, dove si svolgerà la cerimonia con la Chiesa Madre a fare da scenografia naturale.

Parallelamente, dalle ore 10.30, la Giornata Gastronomica organizzata dalla Pro Loco offrirà un percorso del gusto no-stop con prodotti tipici madoniti: antipasti, dolci, formaggi, salumi, legumi, piatti di pasta e carne, panini rustici e pizze, accompagnati da vini locali e specialità a chilometro zero.

La giornata si concluderà con un grande spettacolo di musica e danze popolari: il tradizionale Ballo della Cordella del locale gruppo folk “U Rafu – Terra del Sale” e il Festival Internazionale dei Mondi, che vedrà esibirsi gruppi folklorici provenienti da Polonia, Serbia, Colombia, Messico e Portogallo, in un vero e proprio incontro tra culture.

Petralia Soprana vi aspetta per un Ferragosto che è un abbraccio tra storia, cultura, sapori e popoli. Un’esperienza unica nel cuore della Sicilia.





Tipo evento: Spettacolo

Ora: 11:00

