La notte più lunga dell’anno si veste di magia a Petralia Soprana che celebra “La Notte Romantica” dei Borghi più Belli d’Italia, con un’atmosfera fatta di musica, poesia e sapori dedicati.

Sabato 21 giugno il borgo eletto più bello nel 2018, si tinge dell’atmosfera romantica in concomitanza del solstizio d’estate, accogliendo gli innamorati e tutti i visitatori con un programma di intrattenimento che vede due appuntamenti: il tour tematico tra i vicoli che si conclude con il bacio romantico e la foto dentro la cornice romantica sul panorama con degustazione dedicata e la Candle Night Stelle D’autore dentro la scenografia d’atmosfera ottocentesca di Palazzo Pottino, illuminato dalla sola luce delle candele. “Stelle d’Autore”, un viaggio emozionante tra le voci e le parole dei più grandi cantautori italiani. Da Pino Daniele a Rino Gaetano, passando per tanti altri nomi che hanno segnato la storia della musica italiana: le loro canzoni saranno reinterpretate in chiave intima ed elegante dal duo violino e pianoforte di Roberto Bellavia e Silvia Di Chiara.

Sarà possibile anche gustare l’aperitivo degli innamorati nei Bar locali e dalle ore 20 con il menù romantico nei ristoranti (previa prenotazione diretta con i gestori)

Per il concerto i posti sono limitati è obbligatoria la prenotazione

info e acquisto ticket 389 0413804 – 15€ con calice di vino incluso

Per tutte le altre info 339 4871 621

Organizzazione a cura della Proloco di Petralia Soprana con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana, l’Associazione culturale Cittadinanza attiva Petralia Soprana.





Tipo evento: Spettacolo

Ora: 19:30

Prezzo: 15.00

