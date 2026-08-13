Cosa verrà realizzato

Partono a Piana degli Albanesi i lavori per riqualificare l’area PIP di contrada Ponte Rosso. Nel comunicato diffuso dall’amministrazione vengono indicati interventi sulla sede stradale, una nuova rete in fibra ottica, illuminazione più efficiente, impianti fotovoltaici, infrastrutture per la mobilità sostenibile e sistemi di videosorveglianza. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune e l’Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno e punta a rinnovare uno degli spazi destinati alle attività produttive del territorio.

Alla cerimonia di avvio ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, delle imprese e dei Comuni vicini.

Come cambierà l’area produttiva di Ponte Rosso

Il progetto interviene su più aspetti dell’area PIP.

Una prima parte riguarda la viabilità. Sono previsti il rifacimento e la manutenzione straordinaria della sede stradale, accompagnati dalla sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Il secondo intervento interessa le connessioni digitali. L’area sarà dotata di una rete in fibra ottica a banda larga, destinata a migliorare l’infrastruttura tecnologica disponibile per le attività presenti.

Sono previsti anche lavori sull’illuminazione pubblica, insieme alla realizzazione di infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile e integrate con impianti fotovoltaici.

Un altro capitolo riguarda l’acqua: il progetto contempla un sistema per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche.

Cosa verrà realizzato per verde e sicurezza

La riqualificazione riguarda anche gli spazi esterni e il presidio dell’area.

Il programma comprende la sistemazione, la cura e la valorizzazione delle zone destinate a verde pubblico.

Sul versante della sicurezza è prevista invece l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e di ulteriori sistemi destinati al controllo dell’area.

Gli interventi delineano quindi un aggiornamento che coinvolge contemporaneamente infrastrutture fisiche, servizi digitali e dotazioni destinate alle imprese.

Gli interventi previsti a Ponte Rosso

rifacimento e manutenzione della sede stradale;

nuova segnaletica orizzontale e verticale;

rete in fibra ottica a banda larga;

interventi sull’illuminazione pubblica;

infrastrutture per la mobilità sostenibile e impianti fotovoltaici;

raccolta e riuso delle acque meteoriche;

sistemazione delle aree verdi;

videosorveglianza e sistemi di sicurezza.

Cosa ha detto Edy Tamajo sull’intervento

L’assessore regionale alle Attività produttive ha collegato il progetto al recupero delle aree artigianali siciliane e alle esigenze delle imprese.

“Stiamo lavorando incessantemente con il governo regionale per andare incontro alle esigenze dei comuni e delle imprese recuperando e rinnovando le aree artigianali, al fine di promuovere le produzioni di eccellenza delle aziende Siciliane”, ha affermato.

La presenza dell’assessore ha accompagnato l’avvio operativo del progetto, che vede Piana degli Albanesi tra i Comuni siciliani che hanno già dato inizio ai lavori previsti per la propria area produttiva.

Rosario Petta: attenzione al tessuto artigianale locale

Il sindaco Rosario Petta ha richiamato il valore del finanziamento per la comunità e le prospettive legate alle attività produttive del territorio: “Questo è un importante finanziamento per la nostra comunità. Ringraziamo l’Assessore Tamajo per l’attenzione costante rivolta alle attività produttive della nostra amata Sicilia, parliamo di interventi concreti pensati per rilanciare l’economia e dare nuovo impulso al tessuto artigianale locale”.

L’intervento nell’area PIP è rivolto proprio agli spazi nei quali operano le realtà produttive del territorio, con lavori che incidono sia sull’accessibilità sia sui servizi disponibili.

Il Consiglio comunale e il percorso verso l’apertura del cantiere

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del Consiglio comunale di Piana degli Albanesi, Antonino Aclud, che ha ricordato il sostegno dato al progetto dall’assemblea cittadina: “A nome del Consiglio Comunale, abbiamo seguito e sostenuto questo importante progetto, esprimiamo grande soddisfazione per la celerità nel raggiungimento del finanziamento e dell’inizio dei lavori, grazie all’assessore Tamajo sempre attento alle esigenze del territorio”.

L’avvio del cantiere arriva dopo il percorso amministrativo che ha portato al finanziamento e all’apertura della fase operativa.

Chi ha partecipato all’avvio dei lavori

La giornata ha riunito amministratori, consiglieri e dirigenti comunali di Piana degli Albanesi, insieme ai rappresentanti delle attività produttive presenti nell’area PIP.

Hanno partecipato anche Carabinieri e Polizia municipale.

La cerimonia ha coinvolto inoltre amministratori provenienti dai Comuni limitrofi. Per Altofonte era presente il vicesindaco Di Matteo; San Giuseppe Jato era rappresentato dal sindaco Siviglia, mentre per San Cipirello ha partecipato il sindaco Cannella, insieme ad altri amministratori e consiglieri.

La presenza dei Comuni dell’area ha accompagnato l’avvio di un intervento che interessa uno spazio destinato alle imprese e inserito nel tessuto economico del territorio.

Perché fibra, viabilità e acqua incidono sull’area PIP

Il progetto mette insieme lavori di natura differente.

La manutenzione stradale riguarda la fruibilità quotidiana degli spazi produttivi; la fibra amplia invece le dotazioni digitali. Fotovoltaico e interventi sull’illuminazione riguardano gli impianti dell’area, mentre il recupero dell’acqua piovana introduce un sistema specifico per la gestione delle precipitazioni.

Videosorveglianza e sicurezza completano il programma insieme alle opere sul verde.

Piana degli Albanesi avvia così una fase di interventi che punta a rinnovare complessivamente l’area di contrada Ponte Rosso e le infrastrutture a disposizione delle attività che vi operano.