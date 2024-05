Orlando: "Sistema di manutenzione a regime entro cinque anni"

Parte il piano anti-buche del Comune di Palermo. Dopo l’annuncio avvenuto nei giorni scorsi, sono iniziati i primi lavori di manutenzione stradale su alcuni dei principali assi della IV Circoscrizione. Fra questi figurano via Ernesto Basile, via Re Ruggero, corso Calatafimi e viale Regione Siciliana, all’altezza di via Pitrè. In futuro, gli interventi coinvolgeranno tutte le altre Circoscrizioni della città ed alcune fra le strade più trafficate del capoluogo siciliano, come ad esempio via Belgio e via Montepellegrino. Opere già inserite peraltro anche all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, le quali serviranno a controbilanciare gli effetti negativi della mancata manutenzione e del continuo passaggio di mezzi pesanti.

Orlando: “Sistema di manutenzione a regime entro cinque anni”

Un progetto mirato a risolvere in parte un problema che colpisce nel quotidiano le vite dei cittadini palermitani già da un paio di decenni. L’obiettivo di lungo periodo è comunque più ambizioso, come sottolineato dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando. L’esponente della Giunta Lagalla, presenta questa mattina all’avvio dei lavori in corso Calatafimi, ha fatto il punto della situazione. “Abbiamo messo in piedi una struttura tecnica, fornendogli delle risorse che ci consentiranno di dare le prime risposte. Abbiamo un piano più ambizioso che consentirà all’Amministrazione di mettere a regime un sistema di manutenzione ordinario e straordinario che dia risposte definitive nel giro di quattro o cinque anni“.

In alcune zone interventi anche in notturna

Non sono mancati i disagi alla viabilità. I cantieri in questione hanno ridotto la sede stradale in alcuni punti. Un sacrificio necessario per avere strade migliori. “In alcune zone i lavori si faranno di notte, mentre in altre devono necessariamente avere luogo di giorno – evidenzia Salvatore Orlando -. L’importante è avere un minimo di collaborazione. Chiediamo ai cittadini un minimo di pazienza“.

Dove saranno i prossimi lavori

Poi uno sguardo agli interventi futuri. “Ci abbiamo messo qualche settimana per fare partire questo piano anti-buche. E’ un progetto ambizioso che vedrà coinvolte tutte le Circoscrizioni e i principali assi viari. Abbiamo iniziato da via Castelforte. Proseguiremo su via Belgio e su via Montepellegrino. Finalmente il Comune si dota di un piano dopo anni di assenza di manutenzione. Il progetto ci vede in possesso di alcune risorse e di tanta buona volontà. Ci affidiamo a ditte esterna ma presto partirà anche un servizio in house per il tappamento buche a freddo“.

Like this: Like Loading...