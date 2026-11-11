“Il diritto alla casa e quello alla proprietà privata devono camminare insieme. No a imposizioni ideologiche da Bruxelles”. Arriva un netto stop dal Parlamento europeo, per voce dell’eurodeputato siciliano Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE, alla proposta di Piano Casa avanzata dalla Commissione Europea.

A margine del convegno “La casa al centro dell’Europa” – promosso a Bruxelles dallo stesso esponente azzurro insieme a Confedilizia – Falcone ha chiesto una profonda revisione dell’Affordable Housing Act, il pacchetto di riforme del mercato immobiliare voluto dal Commissario Dan Jorgensen.

Lo studio della Luiss smonta il mito degli affitti brevi

Nel corso dell’iniziativa istituzionale, che ha visto la partecipazione della vicepresidente del Parlamento UE Antonella Sberna, del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e di un vasto fronte trasversale di europarlamentari italiani (tra cui De Meo, Nesci, Tinagli e Tovaglieri), è stato presentato un dossier della LUISS School of Government, coordinato dal professor Luciano Monti.

I dati emersi dallo studio mettono in discussione la linea dura che Bruxelles vorrebbe imporre, in particolare sulle locazioni turistiche:

Affitti brevi marginali: pesano appena per l’1,2% sul totale degli alloggi disponibili nell’Unione Europea.

Boom di case vuote: il vero problema è rappresentato dal 20% di immobili inutilizzati sul territorio europeo.

Falcone (FI): “Più incentivi fiscali, meno vincoli ai proprietari”

Secondo Falcone, componente della Commissione speciale HOUS, la ricetta del commissario Jorgensen rischia di essere controproducente, introducendo rigidità che finirebbero per contrarre ulteriormente il mercato degli affitti.

“L’Affordable Housing Act è lontano dalle priorità quotidiane dei cittadini europei – ha spiegato l’eurodeputato siciliano – Come Forza Italia e Gruppo PPE stiamo chiedendo che venga ripensato da zero. La risposta alla crisi abitativa non si ottiene limitando le libertà dei proprietari, ma aumentando l’offerta di alloggi accessibili”.

La strada indicata dai moderati punta sul sostegno agli investimenti misti pubblico-privati, sulla rigenerazione urbana e, soprattutto, su importanti incentivi fiscali per rimettere in circolo il patrimonio edilizio esistente, senza imporre nuovi divieti.