Martedì 31 marzo, alle ore 21, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il secondo concerto del Piano Day Catania 2026, quinta edizione etnea dell’evento internazionale ideato dal musicista tedesco Nils Frahm, piattaforma che promuove progetti legati al pianoforte per celebrarlo nei modi più diversi e originali. Sul palco il progetto“Arnie” del Balance Trio(Francesca Taviani violoncello, Ketty Teriaca pianoforte e Gianfranco Brundo sassofoni). Il progetto musicale, ideato da Ketty Teriaca, coinvolge anche la flautista Giusi Ledda, il contrabbassista Carmelo La Manna, la poetessa e scrittrice Lina Maria Ugolini e un’installazione di foto e video di Giuseppe Lombardo.

In programma musiche di Bottesini, Elizondo, Godard, Glinka, Grisafi, Godard, Mendelssohn, Mouquet, Schubert, Serra. Il concerto sarà seguito dalla degustazione di miele artigianale e pane del forno Biancuccia di Catania.





Il Balance Trio, da sinistra Francesca Taviani violoncello, Ketty Teriaca pianoforte e Gianfranco Brundo sassofoni

“Arnie” è un duplice omaggio alla primavera e al meraviglioso mondo delle api. Lo spettacolo è ideato per un organico insolito, che giocherà alternando performance a due, tre o cinque musicisti. Protagonista il Balance Trio, formatosi nel 2025 e composto da Gianfranco Brundo ai sassofoni, Francesca Taviani al violoncello e Ketty Teriaca al pianoforte, che sarà completato dalla presenza della flautista Giusi Ledda e del contrabbassista Carmelo La Manna. Il set sarà arricchito dalle poesie recitate dalla scrittrice Lina Maria Ugolini, e dalle foto e dai video sulla vita delle api realizzati da Giuseppe Lombardo.

Lina Maria Ugolini

Musica e sensibilità ambientale si incontrano. Ketty Teriaca: «Dopo aver imparato come osservatrice, da qualche anno ho le mie arnie e per hobby sono entrata nel mondo incredibile delle api. Parlando con Lina Maria Ugolini è nata l’idea di mettere insieme musica e poesie dedicate al tema, e in questa cosa ho voluto coinvolgere il Balance Trio e la mia amica, anch’ella apicoltrice per hobby, la flautista sarda Giusi Ledda, e il contrabbassista Carmelo La Manna. Abbiamo selezionato brani dei repertori della musica da camera che avessero una vocazione sia ambientale sia ispirata dalle danze delle api. E come le api vanno di fiore in fiore noi ci divertiremo ad andare di tempo in tempo, creando movimento. Non sarà una performance statica, intercalata, poi, dalle poesie di Lina Maria Ugolini. Eseguiremo due brani in prima esecuzione assoluta dei compositori Luciano Maria Serra e Valentina Grisafidai titoli rispettivamente “Arnie” e “La danza delle api” . Foto e video di Giuseppe Lombardo testimonieranno l’importanza degli apicultori per la sopravvivenza delle api sotto attacco da pesticidi, parassiti e calabroni che ne minacciano la sopravvivenza. Quindi musica, poesie, immagini e video hanno il compito di far sentire il mondo delle api».





Giusi Ledda

Il “Piano Day Catania 2026” proseguirà venerdì 3 aprile con due concerti. Si inizia con “Old and new dreams” di Francesco Branciamore, pianista, compositore tra jazz e neo classica. Le sue composizioni si muovono tra rigore compositivo e libertà improvvisativa, trasformando le note in narrazione. Seguirà “Musica dal silenzio”, dialogo intimo tra il pianoforte di Damiano Davide e il violoncello di Cecilia Costanzo, dove sospiri sonori, tensioni e silenzi costruiscono uno spazio musicale profondo. Il Piano Day Catania 2026 si chiude martedì 14 aprile con il piano solo del celebre pianista e compositore ucraino Lubomyr Melnyk, considerato uno dei grandi innovatori dello strumento e inventore della “continuous music”, tecnica esecutiva basata su velocità estrema e trame sonore in continuo movimento.

Biglietto “Arnie” (31 marzo): € 10 al botteghino, € 11,50 in prevendita on line Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Balance Trio Carmelo La Manna Francesca Taviani Gianfranco Brundo Giuseppe Lombardo Giusi Ledda Ketty Teriaca Lina Maria Ugolini

Prezzo: 10.00

Info:

Il 31 marzo Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il secondo concerto del Piano Day Catania 2026, quinta edizione etnea dell’evento internazionale ideato dal musicista tedesco Nils Frahm. Sul palco“Arnie” del Balance Trio (Francesca Taviani violoncello, Ketty Teriaca pianoforte e Gianfranco Brundo sassofoni), progetto musicale, ideato da Ketty Teriaca, che coinvolge anche la flautista Giusi Ledda, il contrabbassista Carmelo La Manna, la poetessa e scrittrice Lina Maria Ugolini e un’installazione di foto e video di Giuseppe Lombardo. Teriaca: «Musica, poesie, immagini e video hanno il compito di far sentire il mondo delle api». Seguirà degustazione di miele

Link: https://dice.fm/event/8egvmv-balance-trio-arnie-x-piano-day-31st-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.