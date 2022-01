Aumento monte ore e nuove assunzioni, il Comune al lavoro sul piano di riequilibrio

Pietro Minardi di

21/01/2022

Stringono i tempi per l’adozione del piano di riequilibrio da parte della Giunta comunale di Palermo. L’atto dovrà essere sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale, che dovrà votarlo entro il 31 gennaio. Una delibera sulla quale si gioca il futuro dei prossimi 20 anni del capoluogo siciliano. Documento che quindi vincolerà l’Amministrazione almeno le prossime quattro sindacature. Le casse di Palazzo delle Aquile piangono. Servono soldi. Ma l’Amministrazione necessita anche di alcuni correttivi sul fronte del personale. Oltre ad un turnover inevitabile, gli uffici del Comune dovranno essere potenziati, sia con un aumento del monte ore di alcuni dipendenti, sia con l’assunzione di nuovi tecnici ed amministrativi. (OK) Comune e personale, la strategia sul piano di riequilibrio La Giunta e gli uffici sono al lavoro, proprio in queste ore, per redigere la nuova delibera di piano di riequilibrio. Un atto che, per stessa ammissione del sindaco Orlando, dovrà subire delle modifiche. Ciò sia in virtù previsti dall’ultima finanziaria del Governo nazionale, che dal nuovo assetto di alcuni atti, fra cui ad esempio il piano della pubblicità, sospeso di recente dal TAR. Il documento sarà pubblicato ufficialmente nelle prossime ore, anche se iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Nocciolo focale dell’atto riguarda il nuovo assetto del personale. A partire dal 2022, l’Amministrazione Comunale intende potenziare il monte ore di alcuni uffici. Secondo quanto trapela da fonti della maggioranza, si starebbe pensando ad un aumento a 36 ore di 111 dipendenti categoria D e 269 dipendenti categoria C. Potenziamento a 21 ore invece per i 90 dipendenti rimasti di “Palermo Lavoro” e della categoria LSU. Una manovra che interesserà anche 169 unità della polizia municipale, che dovrebbero passare a 35 ore a partire dal 2022 attraverso il ricorso ad una misura esterna. Nel 2023, l’Amministrazione dovrebbe aumentare a 36 ore il monte settimanale di 1286 dipendenti categoria B. Mentre, a partire dal 2024, il potenziamento dovrebbe riguardare anche 454 categoria A. Nello stesso tempo, la polizia municipale dovrebbe diventare strutturale con fondi interni. Una manovra, quella del piano di riequilibrio, che riguarderà anche l’ambito dirigenziale. Tra il 2022 e il 2025, l’idea dell’Amministrazione sarebbe quella di assumere 25 dirigenti (12 nel 2022, 2 nel 2023, 4 nel 2024 e 8 nel 2025). A partire dal 2026 invece, il numero di assunzioni all’anno dovrebbe aggirarsi fra le 100 e le 125, in base alle disponibilità economiche dell’ente.

