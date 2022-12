COMUNE

“Il piano triennale del comune di Palermo è stato approvato. E il nostro gruppo consiliare ha fatto la sua parte condividendo e confermando la nuova visione della città e la concreta prospettiva per il futuro del capoluogo siciliano, portando alla luce ben 23 opere fondamentali. Tra questi vorrei ricordare: la copertura della piscina esterna comunale, la realizzazione di un polo di accoglienza nel quartiere di Villagrazia, per soggetti disabili e il recupero del baglio Mercadante. Inoltre tengo a precisare che abbiamo posto fine alla farraginosa vicenda per il nuovo cimitero a Ciaculli. Riteniamo utile e importante splittare le somme stanziate per questo utopico progetto dal valore circa di 12 milioni di euro, ripartendole ai due cimiteri già esistenti nel capoluogo siciliano ossia: Santa Maria di Gesù, Santa Maria dei Rotoli”. Afferma il capogruppo di Forza Italia del consiglio comunale di Palermo, Gianluca Inzerillo.

Chinnici: “Finalmente un passo concreto”

“L’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024, a cui oggi il consiglio comunale di Palermo ha dato via libera, consente alla nostra città di dotarsi di un piano finalmente concreto e realizzabile con cui potere indire i bandi di gara e aprire i cantieri. Grazie al lavoro dell’assessore Totò Orlando e alla responsabilità delle forze politiche in Aula, potremo finalmente avviare il restauro del Ponte Oreto e iniziare a ragionare su aree alternative a Ciaculli per la realizzazione del nuovo cimitero. Non si tratta più di un libro dei sogni ma di uno strumento efficace a servizio della nostra città e che ci permetterà, già a gennaio, di occuparci del piano annuale 2023 evitando i disallineamenti del passato”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi commentando il voto di questa mattina del consiglio comunale.

Meli e Zacco: “Basta anomalie amministrative”

“Grazie all’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024, dopo anni di anomalie amministrative, finalmente si allinea il Piano triennale con le annualità correnti, consentendo alla stazione appaltante di mandare in gara alcuni interventi fondamentali per la città. Tra gli interventi di rilievo sono previsti: il risanamento conservativo e il recupero strutturale del Ponte sul Fiume Oreto; l’autorizzazione alla realizzazione dei parcheggi Don bosco, Francia De Gasperi, Boiardo libertà, Ungheria, Giulio Cesare; la copertura finanziaria per la realizzazione del campo di inumazione al cimitero Santa Maria dei Rotoli; il restauro e recupero dei parchi comunali, parco Piersanti Mattarella (giardino inglese) e giardino Garibaldi; l’adeguamento alle normative del CONI della piscina comunale; la riqualificazione del lungomare di Barcarello. Contestualmente, abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di recuperare le somme necessarie per la realizzazione dei poli scolastici nord e sud, e di avviare una verifica per accertare se sussistono eventuali responsabilità nei confronti di chi ha messo a repentaglio il finanziamento stanziato nel Patto per Palermo, costringendo la nuova Giunta a rimodulare le somme per non perderle. Con il nuovo corso di condivisione degli atti amministrativi, si instaura una seria collaborazione tra la Giunta, le Commissioni e il Consiglio comunale per determinare le scelte che incideranno sul futuro della nostra città”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Catia Meli e Ottavio Zacco.