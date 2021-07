Il pianoforte di Franco Franchi tornerà a suonare a Palermo, sarà donato alla Piccola accademia dei talenti

Redazione di

02/07/2021

Il 5 luglio i figli dell’artista palermitano doneranno il pianoforte all’istituto Sarà ospitato nell’aula teatro intitolata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia Previste le esibizioni degli allievi dell’accademia e di altri artisti Il pianoforte di Franco Franchi tornerà a suonare a Palermo. In un certo senso a “casa”. E lo farà presto alla Piccola Accademia dei Talenti dove sarà ospitato nell’aula teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”. Il tutto sarà ufficializzato il prossimo 5 luglio quando i figli dell’amato artista, attore, comico e cantante sempre vivo nella memoria dei palermitani, Maria Letizia e Massimo Benenato doneranno il prezioso pianoforte all’istituto diretto da Simona D’Angelo. Per quella data, infatti, alle 10.30 presso i locali di via Filippo Paratore 17, il pianoforte con il quale Franco Franchi iniziò gli studi musicali sarà messo a disposizione della Piccola Accademia dei Talenti. “Un gesto che onora volontà di diffondere la sua memoria” “E’ un gesto che onora ancora di più la mia volontà di diffondere la sua memoria – sottolinea il direttore artistico Simona D’Angelo – come esempio di contenuti e di valori artistici ed umani, per gli allievi dell’accademia”. Sarà ospitato nell’aula teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” Il pianoforte sarà ospitato proprio nell’aula teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” dell’accademia, che nel 2017 in occasione dell’anniversario dei 25 anni dalla morte di Franco, venne intitolato dalla direttrice – col benestare della famiglia Benenato e la collaborazione di Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio – alla coppia di artisti. “Ci piace pensare che il pianoforte continuerà a suonare con il compiacimento di Franco, nell’aula a lui dedicata, attraverso gli studi degli allievi dell’accademia”, questo il pensiero gentile dei figli. Il programma delle esibizioni Per ringraziare ulteriormente il prezioso gesto dei figli dell’artista, ci saranno delle brevi esibizioni artistiche proprio al pianoforte. Si esibiranno gli allievi della Piccola Accademia dei Talenti: Vittoria Pinto, Miriam Bonsignore ed Andrea Palumberi. Pietro Paolo Gurrera pianista, Salvo Giliberto attore mimo e clown, Marco Ferrigno Cantante. Rossella Di Gregorio cantante accompagnata dal chitarrista Carlo Di Vita Charlie, Per l’evento sarà inoltre donato un quadro musicale dal mestro Antonino Cazzeta, in onore di Franco Franchi. Interverranno all’evento Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio e Antonio Fiasconaro, giornalista e scrittore, prefatore del libro di Massimo Benenato: “Sotto le stelle di Roma”.

