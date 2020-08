I carabinieri hanno arrestato nel quartiere di Ciaculli a Palermo Leonardo Rizzo, 29 anni Samuele Di Pace 54 anni accusati di coltivazione e detenzione e ai fini di spaccio entrambi palermitani.

I militari hanno sorpreso i due uomini in un appezzamento di terreno dove avevano allestito una serra artigianale per la coltivazione di marijuana con 135 germogli e 35 piante oltre a fertilizzanti e al materiale utile per la coltivazione.

I due sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La marijuana è stata portata in laboratorio per le analisi.