Bloccati dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo

I carabinieri hanno arrestato Matteo Lo Bianco e Maria Cintura, marito e moglie entrambi di 57 anni accusati di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari a Torretta (Pa), in località pian dell’Occhio, hanno notando un insolito via vai da una strada di accesso ad un terreno, e l’ingresso dei due coniugi in una casa disabitata.

Marito e moglie, secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno allestito una piantagione indoor,con materiale fertilizzante e completa di lampade, reattori, impianti di condizionamento ed aspirazione, tutto collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici della società e-distribuzione.

Sono state trovate e sequestrate 132 piante di marijuana, già in stato di essicazione, di un metro e mezzo.

Sono stati deferiti alla procura il figlio di 19 anni per furto di energia elettrica e la figlia di 29 anni, per detenzione abusiva di munizioni, nel corso di una perquisizione domiciliare, sono state trovate 25 cartucce calibro 12.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.