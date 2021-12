Immediato l’intervento dei tecnici dell’Amg Energia

Una fuga gas per una presa danneggiata da ignoti ha fatto scattare stamattina l’immediata operatività delle squadre del pronto intervento di Amg Energia Spa. La presa, una derivazione d’utenza in bassa pressione che si trova in via Calascibetta, una traversa di piazza Borsa, era stata danneggiata da un incidente stradale: è stata immediatamente riparata dagli operatori di Amg Energia, la società che gestisce l’erogazione del gas in città. É infondata, invece, la notizia che il problema sia stato determinato dalla rottura di un tubo di media pressione, un tipo di rete che non è presente nella zona.

L’operatività

La società partecipata del Comune, che si occupa della rete cittadina di distribuzione metano e di pubblica illuminazione, ha ricevuto in tempo reale, intorno alle 6.58 di stamattina, la segnalazione del problema al numero verde del “Pronto Intervento Gas” 800136136 attraverso una chiamata dei vigili urbani, seguita da altre due chiamate da parte di residenti. In modo tempestivo gli operatori della società, che si occupa anche delle emergenze relative a guasti alla rete del metano, sono arrivati sul posto. Sono intervenute due squadre: una ha circoscritto la zona interessata, sospendendo per precauzione l’erogazione e mettendo in sicurezza l’impianto, una seconda squadra, a supporto, ha eseguito la riparazione della colonnina. Alle 8 l’intervento di ripristino della presa del gas era già ultimato e l’erogazione riavviata.

Le raccomandazioni

“In casi come questo raccomandiamo di allertare subito il numero verde destinato alle emergenze gas – sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera – Le chiamate tempestive, arrivate anche dai residenti, ci hanno consentito di individuare e risolvere subito il problema”.

Le preoccupazioni dei residenti

Questa mattina tra i residenti tantissima preoccupazione. Il tanfo del gas era percepibile anche a distanza e si era subito capito che si era in presenza di una perdita collegata all’impianto di distribuzione pubblico. Tante le segnalazioni che sono giunte a vigili del fuoco, forze dell’ordine e alla stessa Amg Energia.