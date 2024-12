L'omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna

Anche quest’anno, i vigili del fuoco di Palermo hanno reso omaggio alla Madonna nel giorno dell’Immacolata, con un gesto di devozione: una corona di fiori, delicatamente posata ai piedi della sua statua in piazza San Domenico.

Tantissime persone in piazza per l’iniziativa

Centinaia di persone nel tardo pomeriggio di ieri hanno assistito all’iniziativa, per l’occasione sono state fatte suonare le campane della Chiesa di San Domenico. Molte persone presenti hanno poi caricato i video della serata sui social network. “Che meraviglia – commenta un utente su Facebook – un gesto di spiritualità e ammirazione per la Madonna. Purtroppo se ne vedono sempre meno in giro… complimenti alla città di Palermo e ai vigili del fuoco!”.

Cavallo in dirupo, recuperato dai vigili del fuoco nel Palermitano

I vigili del fuoco del comando provinciale stanno recuperando un cavallo caduto in un dirupo in contrada Manostalla a Partinico. L’allarme è stato lanciato dal proprietario che ha ritrovato l’animale che si era smarrito. Per recuperare l’animale sarà necessario l’arrivo dell’elicottero da Catania. Il cavallo sarà imbracato e riaffidato alle cure dell’allevatore.

Incendio in via Mendola, dentro casa 4 bombole del gas

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Mendola, a Palermo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata a causa della presenza di quattro bombole di gas all’interno dell’abitazione.

Evacuato l’immobile

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto alcuni ambienti dell’appartamento. I residenti dell’immobile sono riusciti ad abbandonare la palazzina prima che le fiamme si propagassero, evitando così il peggio. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza le bombole prima di procedere allo spegnimento dell’incendio. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra gli abitanti o tra gli operatori intervenuti.

Indagano le forze dell’ordine

Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause dell’incendio e verificare se vi siano state eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

Incendio in una villetta a Carini, salvato un giovane dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato la scorsa notte in una villetta a tre piani a in via Rondini a Carini (Palermo). Le fiamme sono divampate dalla camera da letto pare per un corto circuito che sarebbero state provocate da una presa o da una ciabatta.

In casa un giovane che è stato soccorso dai vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4 al centralino dei vigili del fuoco. L’intervento delle squadre di soccorso ha evitato il peggio. Danni sono stati provocati solo al primo piano. Il rogo non si è propagato altri due piani.

