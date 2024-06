Chinnici: "Fine interventi entro inizio autunno"

Partono i lavori di riqualificazione di piazza Durante. Lo spazio davanti all’ospedale Policlinico verrà coinvolto nella realizzazione di un’area verde con annessa zona giochi per bambini, nonchè di una serie di parcheggi da destinare ai residenti e ai cittadini che si recheranno in zona per usufruire dei vari servizi. L’intervento è stato interamente finanziato con fondi PNRR nell’ambito della realizzazione del nuovo percorso ciclabile che collegherà in futuro la Stazione Centrale all’Università degli Studi di Palermo.

Posizionata la cartellonistica

Questa mattina, le maestranze del Comune di Palermo hanno iniziato a posizionare la segnaletica stradale per segnalare il cantiere. Presenti l’ingegnere Adriano Di Francisca e il consigliere comunale Dario Chinnici. Ed è proprio il capogruppo di Lavoriamo per Palermo al Comune a commentare l’inizio delle opere su piazza Durante. “E’ un progetto che la città attendeva da tempo. Questo è un territorio vasto dove ci sono presidi ospedalieri, scuole e il cimitero di Sant’Orsola. E’ un progetto legato ai fondi del PNRR legati alle ciclovie che consentano, laddove passano, di riqualificare porzioni di territorio. Piazza Durante, fino ad oggi, è stata terra di nessuno. Da ora in avanti si trasformerà in un’area verde, con parcheggi e giochi per bambini“.

Costi, tempistiche e limitazioni al traffico su piazza Durante

Come sopra ricordato, gli interventi saranno interamente finanziati con fondi PNRR. La cifra corrisponde al 25% delle somme complessivamente investite per realizzare la pista ciclabile (2,3 milioni di euro). Secondo quanto previsto dal progetto voluto dall’assessore Maurizio Carta, all’interno dell’area in questione verranno realizzate un’area verde, alcune zone parcheggio e un’area attrezzata per far giocare i bambini. La domanda sorge spontanea. Quando termineranno i lavori? A rispondere è lo stesso Dario Chinnici.

“I lavori si dovrebbero concludere entro l’inizio dell’autunno. Abbiamo l’esigenza di riqualificare questa zona, creando servizi per residenti e cittadini che si recano in queste zone per usufruire dei vari servizi. E’ un’area che verrà riconvertita in maniera dolce, così come la mobilità che transiterà da qui”. In questo periodo, su piazza Durante saranno in vigore alcuni divieti di sosta con rimozione coatta 0-24 per consentire lo svolgimento del cantiere. Qualche disagio potrebbe esserci, ma l’intento dell’Amministrazione è di ridurli al minimo indispensabile.