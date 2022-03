E' successo in piazza Nascè

Vandali nuovamente in azione nei luoghi della movida di Palermo. Ieri sera, tre auto sono state danneggiate in piazza Nascè. Fra le vetture coinvolte vi sono due Mercedes e una Jeep. I malviventi hanno rotto i vetri dei finestrini laterali e danneggiato le carrozzerie.

Indagano i carabinieri

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’autore dei danneggiamenti. La pista privilegiata è quella di qualche soggetto che, approfittando del buio della notte, ha distrutto i finestrini. Ciò, forse, al fine di rovistare dentro le vetture cercando qualcosa da rubare.

I residenti: “Non è la prima volta che succede”

Non è la prima volta che le auto vengono danneggiate in quella zona. Lo segnalano i residenti e i proprietari di attività commerciali di piazza Nascè. Fra questi Maurizio Castagnetta, gestore di un bar in zona. “Negli ultimi dieci giorni sono già accaduti fatti simili fra via Quintino Sella e piazza Nascè. Durante la notte, qualcuno riesce a sfondare i vetri delle auto e a svuotarle di tutti gli oggetti all’interno”.

“La situazione non è bella. Vogliamo capire chi sono questi soggetti – sottolinea Castagnetta -. Serve controllo del territorio. La gente ha paura di parcheggiare la propria auto. E le attività commerciali pensano che, a forza di atti vandalici e furti, magari la gente sceglie altri posti per passare la propria serata.