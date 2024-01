La denuncia del capogruppo del M5S Antonino Randazzo

“Un nostro concittadino è stato investito per aver fatto notare ad un automobilista che l’area di piazza San Domenico è pedonale“. Questo è quanto scrive sui propri canali social il capogruppo del M5S Antonino Randazzo, denunciando di fatto un incidente stradale nel cuore del centro storico di Palermo. Zona che, normalmente, dovrebbe essere spoglia di mezzi in quanto area pedonale ma che, già in diverse occasioni, si è trasformata in una sorta di parcheggio improvvisato. Secondo quanto si apprende, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 17.50 di lunedì 8 gennaio. In seguito all’impatto, l’uomo sarebbe stato soccorso dal personale del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le tante violazioni all’area pedonale di piazza San Domenico

Come mostrano le immagini, sul posto sono giunte una volante della polizia municipale e una dei carabinieri. Un’area sulla quale, ormai da diverso tempo, si registrano continuano violazioni alla pedonalizzazione voluta dal Comune di Palermo. La zona della I Circoscrizione, durante le ore del giorno, si trasforma in una sorta di parcheggio per le auto. Residenti ed associazioni civiche hanno più volte protestato per chiedere il rispetto dell’ordinanza imposta dall’Ufficio Viabilità. Ma questo sembra non essere bastato. “La rivoluzione al contrario di questa amministrazione comunale prevede invece che nella area pedonale di piazza San Domenico si possa tornare a parcheggiare indisturbati le automobili”, ha dichiarato polemicamente Antonino Randazzo, commentando quanto successo nel cuore del centro storico

