Il progetto di riqualificazione lanciato dall'azienda

Rap adotta piazza Don Luigi Sturzo. L’azienda partecipata che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città ha deciso di adottare lo spazio dell’ottava circoscrizione, posto alle spalle del teatro Politeama. L’idea è quella di riqualificare la zona, fino ad oggi ridotta ad un mero spartitraffico, con un prato in erba sintetica ed alcuni elementi di decoro. Un’iniziativa che segue il progetto avviato durante le festività natalizie, quando la società partecipata di piazzetta Cairoli donò alla cittadinanza un albero di Natale. Sede nella quale l’amministratore unico Girolamo Caruso manifestò la volontà di ripristinare lo stato dei luoghi. Idea che si sta concretizzando proprio in questi giorni, con l’avvio dei lavori.

Piazza Sturzo, i lavori di riqualificazione

Gli operai dell’azienda stanno effettuando la posa di un prato in erba sintetica. Spazio sul quale troveranno inoltre spazio alcuni elementi architettonici. Fra questi ci saranno anche delle panchine messe a disposizione della cittadinanza. Un luogo che verrà arricchito anche dalla presenza di alcuni giochi destinati ai bambini, nonchè da un infopoint dell’azienda Rap posto a disposizione dei residenti della zona. Sulla piazza verranno poste anche delle fioriere, che orneranno gli spazi e fungeranno da delimitatore dell’area.

“La volontà di Rap è quella di creare uno spazio che potesse essere a misura di bambino, avvicinando l’azienda alla cittadinanza – dichiarano dall’azienda -. Il progetto si chiama appunto “La Rap adotta piazza Don Sturzo”. L’VIII Circoscrizione ha condiviso il progetto e ci ha fatto sentire il loro sostegno. I lavori sono al momento un work in progress. Potrà essere un posto dove potere realizzare dei momenti destinati alle scuole. Servirà qualche giorno per montare tutte le opere”.

Longo: “Riqualificazione piazza Sturzo priorità dell’VIII Circoscrizione”

Soddisfatto del progetto anche il presidente dell’ottava Circoscrizione Marello Longo.”Ci eravamo posti come priorità la riqualificazione di piazza Sturzo – ha dichiarato l’esponente del Partito Democratico. Quindi, abbiamo accolto con favore l’attenzione e l’impegno della RAP per il restyling di questo importante spazio urbano che oggi, oltre a essere maggiormente godibile e dignitoso rispetto al passato, può anche diventare un punto di riferimento di educazione e promozione ambientale a disposizione di residenti, commercianti e scolaresche“.