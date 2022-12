Caruso: "Prossima settimana inizia la selezione"

Il verde sostituisce l’asfalto, diventando luogo di riqualificazione urbanistica e punto informativo per chi volesse informazioni sulla raccolta differenziata o sui futuri concorsi di Rap. Questo è il senso dell’iniziativa, inaugurata questo pomeriggio in piazza Sturzo a Palermo, voluta dal management della Partecipata che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti in città. Gli operai hanno provveduto ad installare un albero natalizio, con alcune piante ed elementi architettonici a corredo. Sul posto presente inoltre una casetta che fungerà da centro informativo e in cui saranno presenti cinque operatori dell’azienda.

Caruso: “A breve via bando per assunzioni 306 operai”

Momento al quale erano presenti diversi pezzi da novanta della Giunta: dal sindaco Roberto Lagalla all’assessore al Ramo Andrea Mineo, per finire ad un esponente di punta di Italia Viva come Totò Orlando. Una vicinanza, quella del centrodestra, che porta a rinforzare i rumors che vedono una possibile riconferma di Girolamo Caruso all’apice dell’azienda Partecipata. Magari con un nuovo CdA al suo fianco.

E’ proprio l’amministratore unico dell’azienda di piazzetta Cairoli a spiegare il senso dell’iniziativa. “Un omaggio alla città che ha un duplice obiettivo – dichiara Caruso -. Da un lato augurare un sereno Natale ai palermitani. Dall’altro, tramite il punto informativo, far conoscere ai cittadini le attività che Rap effettua sul territorio. Dallo spazzamento, alla raccolta da cassonetto, orari e modalità per effettuare una corretta raccolta differenziata. Si è cercato di modificare la percezione dei cittadini verso l’azienda che, nonostante le varie e note difficoltà, è composta da tanti lavoratori che giornalmente fanno il loro dovere. Ciò dimostrando senso di appartenenza alla loro azienda e alla loro città”.

“Il punto informativo rimarrà aperto fino al 6 gennaio – conclude il dirigente di Rap – e considerato che è prossima la pubblicazione di un bando pubblico per reclutare nuovo personale operaio (306 unità), la struttura di piazza don Sturzo potrà essere anche un front-office per attingere maggiori informazioni sull’avviso”. Motivazione, quest’ultima, fornita dall’amministratore unico anche alla luce del nuvolone di domande sollevatesi a proposito del concorso per l’assunzione di 46 nuovi autisti fra i ranghi dell’azienda.

Longo: “Idea da replicare in futuro”

Un’iniziativa che restituisce in parte lustro a piazza Don Luigi Sturzo. Un’area dedicata ad uno dei padri fondatori dell’idea alla base della Democrazia Cristiana, finita un po’ nel dimenticatoio dopo l’installazione di una rotatoria che ha, nei fatti, sostituito uno dei capolinea di Amat, trasferito di conseguenza a piazza Croci. Un esperimento che il presidente dell’ottava Circoscrizione Marcello Longo punta a riproporre anche per il futuro.

“Noi dell’ottava Circoscrizione non possiamo che essere soddisfatti per questo contributo. Un modo per augurare buone feste e per inaugurare questo presidio di informazione per i quartieri limitrofi. Anche noi abbiamo messo all’ordine del giorno il restyling di piazza Sturzo. Ciò per dare un senso al di là della rotatori veicolare. Una proposta, quella di Rap, che può fungere anche da strada per il futuro dell’area“.