Hanno preso picchiato e rapinato un informatore farmaceutico nella zona delle Madonie. Uno del gruppo dei malviventi è stato arrestato nel Palermitano. Un 38enne condannato in via definitiva per violenta aggressione e rapina. A Geraci Siculo, i carabinieri della locale stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petralia Sottana, hanno eseguiti l’ordine di carcerazione emesso dalla procura di Termini Imerese a carico dell’uomo di Pollina, ritenuto responsabile di violenza e rapina commessi nell’aprile del 2020.

Un rappresentante era stato aggredito da giù persone: minacciato, intimidito e sottoposto a violenze fisiche, mentre gli aggressori si impossessavano di numerose confezioni di farmaci veterinari e di altro materiale trasportato sul veicolo utilizzato per lavoro. Un’azione brutale che gemerò forte allarme sociale.

La condanna è divenuta definitiva quando la Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati, rendendo irrevocabile la sentenza. La procura ha quindi emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione e l’uomo e’ stato condotto al Pagliarelli di Palermo.