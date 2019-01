il 22 gennaio

Martedì 22 Gennaio alle ore 21, presso il Teatro Golden di Palermo si svolgerà una serata interamente dedicata al tema delle cardiopatie congenite pediatriche, ma non sarà occasione per dibattiti scientifici, al contrario, l’idea degli organizzatori è quella di donare alla città di Palermo, e naturalmente alle famiglie che vivono questa complessa patologia, un momento all’insegna della gioia e dell’allegria.

Entrambi ingredienti che non devono mai mancare nella vita dei bimbi.

“PICCOLI BATTITI”è uno spettacolo di Cabaret e Musica organizzato in sinergia da due importanti realtà di volontariato del nostro territorio: l’associazione “LA STELLA DI LORENZO ONLUS”, che in collaborazione con Cardiologi Siciliani, con l’ospedale BAMBINO GESU’ di Roma e con l’ospedale NIGUARDA di Milano, si occupa dell’attività di prevenzione cardiaca nelle scuole, acquistando anche macchinari utili alla prevenzione e protezione, quali elettrocardiografi, saturimetri e defibrillatori. E l’APS “MOVIMENTO PER LA SALUTE DEI GIOVANI” che si occupa di prevenzione dei rischi cardiovascolari, nonché, dei cardiopatici congeniti siciliani, con le loro famiglie, supportandole anche nei viaggi effettuati al di fuori della Regione Sicilia.

La manifestazione ha lo scopo di sostenere l’importante “progetto di sensibilizzazione e di prevenzione contro la morte improvvisa e la sincope aritmica in età pediatrica ed adolescenziale” realizzato dalle due Associazioni, che effettuano, tra le varie attività di volontariato, anche elettrocardiogrammi in modo gratuito per gli studenti delle scuole di Palermo e della provincia. L’individuazione in età infantile di una cardiopatia può fare la differenza tra la vita e la morte di un bambino. Questa attività ha evidentemente anche dei costi legati al materiale necessario, per questo motivo è previsto un contributo volontario e simbolico di 5 euro per gli spettatori.

L’evento ha comunque una duplice valenza, raccolta fondi, ma anche il coinvolgimento delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla grave mancanza di un reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e per i Cardiopatici Congeniti Adulti nel capoluogo Siciliano, nonché di un Centro Regionale ove sia possibile eseguire i trapianti cardiaci in età infantile.

La Manifestazione è sostenuta dal Corpo della Polizia Municipale di Palermoe dall’Associazione Culturale “Polizia Municipale” di Palermo, che lo hanno inserito tra gli incontri organizzati in occasione della ricorrenza del loro Patrono S. Sebastiano, che avranno inizio il 21 gennaio.

Appuntamento quindi martedì sera con un grande cast di artisti che si esibiranno gratuitamente per sostenere l’iniziativa di volontariato. Dalla musica, con Lello Analfino, al cabaret con Ernesto Maria Ponte, passando per tanti noti artisti siciliani, ormai amati da tutti e ben oltre i confini regionali.