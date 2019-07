vincitori di molti tornei

“Nel settembre del 2018 mi viene chiesto di far parte della grande famiglia dell’Oratorio San Vincenzo, de’Paoli di Via dei Quartieri, n. 19 a Palermo e, al tempo stesso guidare, come allenatore, la Categoria di Calcio 2011, giocando in 5+1”.

Chi parla è Marcello Cracchiolo che, con grande gioia accetta l’incarico consapevole che lo sport, il calcio in particolare, pur richiedendo grandi abilità e l’esercizio di una forza fuori portata, è fondamentale per la crescita di bambini di 8 anni che si incontrano per la prima volta.

In meno di due anni, Cracchiolo intuisce che per quei piccoli atleti il calcio è parte di loro e, giorno dopo giorno, non risparmiandosi, fanno passi da gigante e il 2019, è un anno ricco di successi, riuscendo a vincere tutti i tornei, tra i quali quello importante di Costa Gaia dove partecipano anche squadre provenienti da tutta Italia.

Questi i nomi dei piccoli-grandi protagonisti di tante imprese: Emanuele Zappi (portiere), Cristian Lo Piccolo, Alessandro Di Gaetano e Giorgio Balsano (difensori), Alessandro Cannioto (centrocampista), Federico Bonura, Ottavio Cracchiolo, Leonardo Balsano e Samuele Galati (attaccanti), Alessandro Lo Pizzo (capitano della squadra e attaccante). Oltre al menzionato Marcello Cracchiolo, allenatore della squadra, il dirigente Matteo Cicero e Carmelo Guzzo, responsabile dell’Oratorio.