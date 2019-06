a piazza guglielmo

Il calcio femminile protagonista a Monreale. Piazza Guglielmo, ancora una volta, location d’eccezione. Domani, a partire dalle ore 15, la città normanna ospiterà la manifestazione “Women in football“ con la partecipazione di società palermitane e trapanesi.

Le giovani calciatrici si cimenteranno in mini-partite e giochi a tema, seguite dai tecnici federali.

La kermesse, patrocinata dal comune di Monreale, è stata organizzata dalla delegazione provinciale della FIGC – LND.

L’obiettivo è coinvolgere quante più bambine e ragazze possibili del territorio in uno sport che sta vivendo una stagione particolarmente felice, grazie alle performance della nazionale italiana ai mondiali. Saranno anche presenti le ragazze del Monreale Calcio che hanno conquistato la coppa Trinacria edizione 2019, superando in finale il Sortino.

Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono: “Questi appuntamenti dedicati allo sport non sono soltanto momenti di festa, ma di crescita sociale e aggregativa per i giovani monrealesi cui stiamo dando la possibilità di incontrare un’ampia gamma di sport”.

Un altro successo per l’assessore allo sport Rosanna Giannetto che tanto si sta spendendo affinché sia veicolato il valore non soltanto ludico, ma educativo dello sport. “In particolare modo il calcio femminile – ha spiegato Giannetto – ha un valore aggiuntivo per un assessore donna che si è sempre occupata di sport. Rappresenta la risposta, anche simbolica, ai tanti pregiudizi che vorrebbero etichettare esclusivamente al maschile alcune attività, fra cui il calcio. Lo stanno dimostrando le ragazze della nazionale e, modestamente, vorremmo dare il nostro piccolo contributo affinché ragazzi e ragazze scelgano l’attività sportiva che amano senza alcun pregiudizio”.

Interverranno nel corso della manifestazione Sandro Morgana, vice presidente Area Sud della LND e Delegato nazionale del calcio femminile; Santino Lo Presti, presidente del Comitato Regionale Sicilia LND, Dino Corbo, consigliere regionale LND, Maximiliano Birchler, responsabile calcio a 5, Giuseppe Mistretta, responsabile regionale calcio femminile, Stefano Aiello, responsabile attività di base del Settore Giovanile Scolastico, e Fabio Cardella, delegato provinciale LND Palermo.