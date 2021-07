INdagano i carabinieri

Ancora atti vandalici contro gli autobus a Palermo. Ad essere preso di mira un mezzo notturno dell’Amat colpito con alcuni sassi a Passo di Rigano. E’ successo in via Casalini dove alcuni ragazzi hanno lanciato delle pietre contro un mezzo della linea 1 distruggendo uno dei vetri panoramici centrali.

L’autista ha immediatamente chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito il dipendente Amat era uscito pochi minuti prima dalla rimessa di via Roccazzo ma si è trovato costretto a fermare la corsa e a rientrare in deposito, intorno alle 23.50, per cambiare vettura e riprendere il servizio.

L’autista, come previsto dalle procedure, ha segnalato l’accaduto all’azienda in attesa di sporgere denuncia in caserma.

La direzione dell’Amat ha disposto l’acquisizione dell’hard disk dell’impianto di videosorveglianza interno per verificare se le telecamere abbiano ripreso la scena. I carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili che dovranno rispondere dei reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.