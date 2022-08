Un saggio dedicato a Falcone nel trentennale della strage

L’ex presidente del Senato Pietro Grasso ha presentato a Termini Imerese la sua ultima opera letteraria “Il mio amico Giovanni”, pubblicato per i tipi di UP Feltrinelli. E’ stata la prima delle “Notti clandestine” di Termini Imerese, evento patrocinato, tra gli altri, dall’assessorato Regionale del Turismo, sport e spettacolo, dal Comune di Termini Imerese, dall’associazione Addiopizzo.

Grasso ha scritto questo libro in occasione del trentennale della strage di Capaci, con l’obiettivo di raccontare ai ragazzi chi era Giovanni Falcone, la loro amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice diventato simbolo della lotta alla mafia.

Grasso, “Lotta alla mafia deve essere nel programma di tutti i partiti”

Grasso ha presentato il suo libro dialogando con la giornalista Adriana Pannitteri (RAI). L’ex capo della DDA ha parlato di lotta alla mafia e delle connessioni con la politica. «La lotta alla mafia non deve appartenere a un solo partito politico – ha sottolineato l’ex magistrato – deve essere presente in tutti i programmi di tutti i partiti senza divisioni».

Giustizia lenta aiuta i sistemi criminali

Per Grasso il deficit nella lotta alla mafia è ancora rappresentato dalla lentezza della giustizia. «La giustizia deve essere rapida, colpire i responsabili e dare la possibilità anche alle vittime di avere ristoro di quello che hanno subito». Passando alla questione delle elezioni politiche in vista del prossimo settembre ha aggiunto: «Io sono per collaborare e portare avanti in qualsiasi modo gli ideali di legalità e sviluppo e soprattutto di eguaglianza tra i cittadini. Oggi i problemi principali sono la povertà delle persone che è aumentata prima a causa della pandemia, adesso con la guerra tra Russia e Ucraina. Bisogna avere presente sempre i bisogni dei cittadini».

Notti clandestine a Termini Imerese

Notti clandestine continua il 2 agosto (alle ore 19.00), con la presentazione del libro “In nome del popolo televisivo. Da Cogne ai nostri giorni”. Alle 21.30 sarà proiettato il film Cùntami. L’ingresso agli spettacoli è libero fino a esaurimento dei posti e non è necessaria la prenotazione.