Il Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese è stato pignorato a seguito di una procedura esecutiva. La struttura, che funge da incubatore di imprese, è gestita dal Polo da tre anni per conto di Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Il custode giudiziario ha comunicato il pignoramento alla direzione del Polo.

Le parole del presidente Mineo

“Abbiamo informato della situazione l’assessore regionale Tamayo e auspichiamo un suo intervento. Siamo certi che sarà molto rapido”, ha dichiarato Antonello Mineo, presidente del Polo Meccatronica. “Il polo meccatronica è estraneo da questa vicenda come Invitalia. Una vicenda che ci ha accolto di sorpresa e confidiamo in una soluzione che possa consentire di proseguire le attività di animazione e di incubazione che ha visto già l’insediarsi di parecchie aziende, tutte le attività che fino adesso sono state avanti con capitali propri della rete meccatronica”. Mineo ha aggiunto: “Il nostro ufficio legale è in contatto con gli enti e le istituzioni coinvolte. Noi auspichiamo che possa essere trovato una soluzione per sospendere o revocare questo pignoramento che consentirebbe di proseguire gli investimenti delle aziende che si stanno insediando, che consentirebbero dal polo stesso di portare avanti il progetto Cluster Sicilia finanziato dalla Regione Sicilia con oltre due milioni di euro e consentirebbe anche di salvaguardare l’investimento di oltre 3,5 milioni di euro che ha realizzato Invitalia con il Ministero per poter creare le condizioni di una reindustrializzazione e animazione di tutta l’area industriale di Termini Imerese”.

La causa del pignoramento

Il pignoramento è scaturito da un debito non pagato dal Consorzio Asi di Palermo, proprietario dell’immobile, all’Amia, l’ex azienda municipalizzata di Palermo, attualmente in curatela fallimentare. Il debito risale a 11 anni fa e, a causa degli interessi di mora accumulati, è passato da circa 100 mila euro nel 2017 a circa 300 mila euro.

Investimenti a rischio e possibili conseguenze

Il pignoramento mette a rischio 3,5 milioni di euro investiti da Invitalia per la costruzione dell’incubatore e 2 milioni di euro di finanziamenti regionali destinati al progetto Cluster Sicilia. Questo progetto prevede la creazione di un competence center con attrezzature 4.0 all’interno del Polo Meccatronica. Senza una soluzione, il progetto potrebbe essere trasferito altrove, con gravi conseguenze per le 80 imprese che hanno investito nel rilancio dell’area industriale di Termini Imerese. Un possibile intervento dell’Irsap, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, è al momento ipotetico.