Gli avvisi della protezione civile per martedì 25 giugno

Allerta gialla per piogge e temporali in due province ma al tempo stesso rischio incendi medio in tutta la Sicilia. Si legge questo nei due avvisi della protezione civile regionale relativi al rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 24176 ed a quello relativo al rischio incendi ed ondate di calore 127. Insomma, Minosse sembra un ricordo nonostante il recentissimo passato.

Allerta gialla a Trapani e ad Agrigento per le piogge

Le previsioni meteo indicano la possibilità di piogge nell’isola già in questa serata ed interesseranno la maggior parte delle località dell’isola.

Tuttavia per martedì 25 giugno le precipitazioni nell’avviso 24176 saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”. Questo comporta allerta gialla nelle province di Trapani ed Agrigento indicate nella nota della protezione civile regionale.

Il quadro meteo per martedì 25 giugno

La circolazione depressionaria è responsabile di residue deboli piogge mattutine, ma si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Rischio incendi in preallerta arancione

L’altra nota della protezione civile regionale riguarda il rischio incendi ed ondate di calore. Rimane la preallerta arancione nonostante le piogge. Con pericolosità media in quattro province (Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa) e bassa nel resto delle zone isolane. Non è indicata infine alcuna ondata di calore anomala.

Temperature saranno comprese tra i 27 ed i 33 gradi, quindi sostanzialmente nella media del periodo stagionale.