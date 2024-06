Massime previste tra i 27 ed i 39 gradi

Caldo ancora intenso in Sicilia che si abbassa leggermente di intensità in alcune zone dell’isola ma che rimane ben sopra le medie del periodo in altre. A Palermo e Catania bollino giallo (ieri rispettivamente bollino rosso e arancione) ma in altre località si sfiorano i 40 gradi. Queste in sintesi previsioni meteo nell’isola per sabato 22 giugno caratterizzate dall’azione di Minosse.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Bollino giallo a Palermo e Catania

L’avviso della protezione civile regionale 124 sul rischio incendi ed ondate di calore indica bollino giallo a Palermo e Catania con, rispettivamente, 33 gradi e 35 percepiti.

Rischio incendi alto in tre città

L’avviso della protezione civile per rischio incendi e ondate di calore numero 124 diramato nel pomeriggio odierno indica pericolosità alta e livelli di allerta massima ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Preallerta arancione a Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Ragusa.

Temperature

Rimangono alte le temperature in quasi tutte le città dell’isola. Massime previste tra i 27 ed i 39 gradi.

Previsti 39 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 38 a Catania, 32 ad Enna, 32 a Messina, 29 a Palermo, 38 a Ragusa, 39 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione inizia gradualmente a diminuire, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno. Nel corso del pomeriggio inizieranno a svilupparsi e poi a scoppiare temporali con grandine che dai settori alpini, verso sera e notte, raggiungeranno molte zone della Pianura Padana. Clima caldo estivo, non afoso. Libeccio in Liguria con mare mosso.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono ancora protette dall’anticiclone, ma soffiano anche venti dai quadranti settentrionali che iniziano a mitigare il gran caldo. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Calo termico generale, venti da nord e mari a tratti mossi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Minosse continua a interessare le nostre regioni e così la giornata sarà ancora una volta contrassegnata dal bel tempo, il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. I venti soffieranno debolmente da nord, ci sarà un calo termico. I mari risulteranno calmi o poco mossi.

Domenica 23 giugno

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4400 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.

Nord. Una goccia fredda in quota si trova alle porte d’Italia. La giornata sarà caratterizzata da un tempo subito instabile con rovesci e temporali in Lombardia e al Nordest, poi nel corso delle ore le precipitazioni andranno a interessare anche le altre regioni, risultando forti in Liguria, Emilia e basso Piemonte. Calo termico generale, clima mite, venti da nord, mari mossi.

Centro e Sardegna. Brusco calo della pressione per l’avvicinarsi di un ciclone. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto su Toscana, Umbria e Marche. Nel corso del pomeriggio arriveranno piogge e temporali anche forti in Toscana e localmente in Umbria, occasionalmente pure sull’alto Lazio. Tempo più asciutto altrove. Venti da nord, calo termico generale.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale riesce ancora a proteggere le nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mitigando la canicola africana che rimarrà relegata solo in alcune zone. Mari generalmente mossi.