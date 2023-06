Nuovo avviso della protezione civile

Previsioni in miglioramento ma nuova allerta meteo in Sicilia per il maltempo. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 23157 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Anche per la giornata di mercoledì 7 giugno è prevista instabilità in tutta l’isola ma l’allerta gialla è indicata in quattro province e non a tutte come avvenuto finora in questi ultimi giorni. Allerta gialla quindi a Palermo, Catania, Messina ed Enna ma precipitazioni segnalate ovunque.

Le piogge saranno “Sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori nord-orientali con quantitativi cumulati da deboli a moderanti; da isolate sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna, sulle restanti zone con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Sono in aumento, invece, le temperature. Un miglioramento rispetto alla situazione odierna che vede l’isola interessata da piogge continue ed anche condizioni meteo avverse.

Ancora acquazzoni, ma più sole da giovedì e fino al weekend

Continua l’instabilità meteorologica, con acquazzoni sia oggi che domani a ridosso dei rilievi, e nelle prossime ore anche su Nord-Est, versante adriatico e Sicilia. Ma da giovedì fino al weekend si prevede una situazione più soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e temporali pomeridiani nelle zone interne; farà anche un po’ più caldo e al Sud si arriverà anche oltre i 30°C. Queste le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

L’assenza dei due principali campi di alta pressione lascia l’Italia nella famosa ‘Palude Barica’, un’area dove il tempo resta instabile con frequenti temporali che scoppiano da Nord a Sud. Le mappe meteorologiche, sottolinea Tedici, non vedono arrivare il caldo africano asfissiante almeno fino al 21 giugno, fino all’inizio dell’estate.

Nel dettaglio: Mercoledì 7. Al nord: temporali sulle Alpi, in Emilia occidentale e sul Piemonte, soleggiato altrove. Al centro: instabilità pomeridiana sui rilievi. Al sud: a tratti molto instabile, specie in Calabria.

Giovedì 8. Al nord: temporali sulle Alpi, locali in pianura. Al centro: instabile sugli Appennini, soleggiato altrove. Al sud: qualche rovescio residuo, ma più soleggiato. Tendenza: temperature in aumento, ma sempre con temporali in agguato nel corso del pomeriggio.