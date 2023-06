Condizioni meteo avverse

Primavera ancora sospesa in Sicilia. Pioggia, maltempo ed allerta gialla in tutta l’isola anche per la giornata di martedì 6 giugno. L’avviso 23156 della protezione civile regionale indica anche condizioni meteo avverse. Scendono, sia pur lievemente, le temperature.

Allerta gialla, piogge, mari e venti

Precipitazioni “Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati.

I mari “inizialmente molto mosso lo Stretto di Sicilia con modo ondoso in attenuazione”.

Venti: Localmente forti nord-orientali sulla Sicilia sud-orientale, in attenuazione.

Condizioni meteo avverse

Ed inoltre vengono segnalate condizioni meteo avverse per le prossime ore. Si legge: “Dalla sera/notte di oggi, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Previsioni

Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature in diminuzione

In diminuzione le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 15 ed i 22 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 15 ad Enna, 22 a Messina, 22 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo subito instabile al Nordest, poi soltanto su Alpi e localmente Prealpi. Più soleggiato al Nordovest. Temperature in aumento.

Centro: dopo una mattinata in gran parte soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali su Appennini e zone vicine ad essi. Clima caldo.

Sud: Piogge sulla Sicilia, specie centro-occidentale. Altrove, bel tempo al mattino e temporali pomeridiani su Appennini e zone vicine ad essi.

Per mercoledì 7 giugno

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Tempo subito instabile su Piemonte e settori alpini, nel pomeriggio instabilità via via meno diffusa sui rilievi, soleggiato in pianura.

Centro: Atmosfera instabile, infatti dopo una mattinata perlopiù soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali su rilievi e zone vicine.

Sud: Subito qualche pioggia in Sicilia e Calabria e sole altrove, poi le precipitazioni raggiungeranno gli Appennini e le zone vicine ad essi.

Giovedì 8 giugno

Nord: In questa giornata pioverà soltanto su Alpi e Prealpi centro-occidentali, sole prevalente e clima a tratti estivo sul resto delle regioni.

Centro: Pressione debole. Dopo una mattinata stabile e asciutta, nel pomeriggio potranno scoppiare forti temporali sui rilievi.

Sud: Dopo una mattinata piuttosto asciutta, tra il pomeriggio e la sera scoppieranno dei temporali anche molto forti sui settori montuosi.