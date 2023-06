A partire da lunedì 5 giugno

Almeo due giorni di maltempo intenso e l’intera settimana con poco sole all’orizzonte. Il Meteo in Sicilia parla di una nuova ondata di maltempo già arrivata. Attesa da tempo l’ondata porta con se una nuova allerta gialla in Sicilia. Piogge e venti forti sono indicati nell’avviso della protezione civile regionale 23155. Possibili disagi, quindi per la giornata di oggi, lunedì 5 giugno, e con possibilità di estensione a domani martedì’ 6.

Dopo una giornata di pausa, quindi, quella di ieri, domenica, torna l’allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola confermando un inizio di giugno all’insegna della instabilità meteo. Le previsioni anche nei prossimi giorni non indicano un miglioramento delle condizioni meteo e vedono protagoniste ancora precipitazioni ed instabilità.

Precipitazioni, mari e venti, allerta gialla

Questo il contenuto della nota con le previsioni relative alla giornata di lunedì 5 giugno.

Precipitazioni: Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Mari: Tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Venti: Tendenti a localmente forti orientali sulla Sicilia meridionale.

Temperature, invece, in lieve diminuzione.

Temperature comprese tra i 16 ed i 23 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 22 a Catania, 16 ad Enna, 23 a Messina, 22 a Palermo, 19 a Ragusa, 20 a Siracusa, 21 a Trapani.

Il quadro meteo generale

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Asciutto in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.